По следам ледника: прогулка по экотропе Петяярви на гряде Вярямянселькя

Гряда Вярямянселькя — одно из самых необычных мест Ленинградской области. Её холмы — не просто рельеф, а следы ледника, который медленно двигался здесь тысячи лет назад, оставив после себя извилистые возвышенности, озёра и ручьи.
Сейчас эта территория — государственный природный заказник, где бережно сохраняют редкие растения, вековые сосны и естественную тишину.
Петяярви: маршрут для тех, кто любит путь, а не пункт назначения
Экологическая тропа Петяярви — кольцевой маршрут длиной около восьми километров. Начинается она недалеко от железнодорожной станции посёлка Петровское, проходит через хвойный лес, пересекает реку Волчью и выводит к озеру Лебяжьему — тихому и почти круглому зеркалу воды среди сосен.
Тропа идёт по песчаным дорогам, то спускаясь в низины, то поднимаясь на холмы. По пути встречаются деревянные мостики, смотровые площадки и зоны отдыха.
Заброшенная ГЭС и водопад
Одна из самых атмосферных точек маршрута — старая финская гидроэлектростанция 1920-х годов. Сегодня это живописные руины с остатками плотины, бетонными сводами и шумом воды, падающей вниз.
Под ГЭС образовался небольшой водопад — особенно красивый после дождей.
Лес, где живут сосны-долгожители
Некоторым деревьям здесь больше 150 лет. Под ногами — мох, черника и лишайники, в небе — крики птиц и редкие виды насекомых.
Если повезёт, можно увидеть белку или лису, а у воды — следы выдры.