По следам ледника: прогулка по экотропе Петяярви на гряде Вярямянселькя

Опубликовано: 14 октября 2025 20:15
Петяярви
Городовой ру

Среди вековых сосен и холмов — следы ледника, озёра и руины старой финской ГЭС.

Гряда Вярямянселькя — одно из самых необычных мест Ленинградской области. Её холмы — не просто рельеф, а следы ледника, который медленно двигался здесь тысячи лет назад, оставив после себя извилистые возвышенности, озёра и ручьи.

Сейчас эта территория — государственный природный заказник, где бережно сохраняют редкие растения, вековые сосны и естественную тишину.

Петяярви: маршрут для тех, кто любит путь, а не пункт назначения

Экологическая тропа Петяярви — кольцевой маршрут длиной около восьми километров. Начинается она недалеко от железнодорожной станции посёлка Петровское, проходит через хвойный лес, пересекает реку Волчью и выводит к озеру Лебяжьему — тихому и почти круглому зеркалу воды среди сосен.

Тропа идёт по песчаным дорогам, то спускаясь в низины, то поднимаясь на холмы. По пути встречаются деревянные мостики, смотровые площадки и зоны отдыха.

Заброшенная ГЭС и водопад

Одна из самых атмосферных точек маршрута — старая финская гидроэлектростанция 1920-х годов. Сегодня это живописные руины с остатками плотины, бетонными сводами и шумом воды, падающей вниз.

Под ГЭС образовался небольшой водопад — особенно красивый после дождей.

Лес, где живут сосны-долгожители

Некоторым деревьям здесь больше 150 лет. Под ногами — мох, черника и лишайники, в небе — крики птиц и редкие виды насекомых.

Если повезёт, можно увидеть белку или лису, а у воды — следы выдры.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
