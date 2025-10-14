Городовой / Город / Загадочные ворота в Александровском парке: почему их называют «Слоновыми», хотя внутри нет ни одного слона
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Смартфоны проиграли битву: почему часы в петербургском метро останутся вечной классикой Город
Таймер сброса через 30 минут: почему не стоит грешить на плохую связь, когда звонок прервался Общество
Эрмитаж и его гороскоп: совпадения, в которые сложно не поверить Город
«Сердцем я католик»: почему Казанский собор в Петербурге не похож на православный храм Город
По следам ледника: прогулка по экотропе Петяярви на гряде Вярямянселькя Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Туризм Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Загадочные ворота в Александровском парке: почему их называют «Слоновыми», хотя внутри нет ни одного слона

Опубликовано: 14 октября 2025 18:45
Загадочные ворота в Александровском парке
Загадочные ворота в Александровском парке: почему их называют «Слоновыми», хотя внутри нет ни одного слона
Городовой ру

Готические башенки, каменные стены и история, в которой внезапно появляются слоны.

На окраине Александровского парка стоят ворота, похожие на миниатюрный замок. Башенки, зубчатые парапеты и стрельчатые окна будто переносят в эпоху средневековых рыцарей — и мало кто догадывается, что своё необычное имя они получили благодаря… настоящим слонам.

Проект архитектора Менеласа

Ворота-караулки появились в 1823–1826 годах по проекту архитектора Адама Менеласа, любимца Александра I. Он задумал не просто въезд, а парадный акцент дороги, ведущей к Александровке — готическую арку, обрамлённую двумя одинаковыми двухэтажными павильонами.

Фасады облицевали пудостским камнем, углы украсили восьмигранными башенками, а завершает композицию зубчатый парапет — словно на башнях старинного замка.

Почему "Слоновые"

Когда ворота только построили, рядом стоял Павильон для слонов — необычное здание, где жили несколько слонов, подаренных российскому императору персидским шахом.

Гигантов регулярно выводили гулять по дороге в Александровский парк, и именно по ней проходили под новыми готическими арками. Так ворота и получили своё имя — Слоновые.

Перенос и возвращение

В 1846 году чугунную решётку, отлитую по чертежам Менеласа на Петербургском казённом заводе, сняли и перенесли в Баболовский парк. Там они стали известны как Старо-Красносельские ворота и простояли более полутора веков.

Только в 2008 году решётку вернули на историческое место — к караулкам, где всё и начиналось.

Караулки и их судьба

Во время Великой Отечественной войны ворота серьёзно пострадали. После восстановления караулки долгое время использовались как жилые помещения — впервые это случилось ещё в XIX веке.

Сегодня они снова служат парку: внутри располагается пункт наблюдения и служебные комнаты.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».