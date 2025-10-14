Загадочные ворота в Александровском парке: почему их называют «Слоновыми», хотя внутри нет ни одного слона

На окраине Александровского парка стоят ворота, похожие на миниатюрный замок. Башенки, зубчатые парапеты и стрельчатые окна будто переносят в эпоху средневековых рыцарей — и мало кто догадывается, что своё необычное имя они получили благодаря… настоящим слонам.
Проект архитектора Менеласа
Ворота-караулки появились в 1823–1826 годах по проекту архитектора Адама Менеласа, любимца Александра I. Он задумал не просто въезд, а парадный акцент дороги, ведущей к Александровке — готическую арку, обрамлённую двумя одинаковыми двухэтажными павильонами.
Фасады облицевали пудостским камнем, углы украсили восьмигранными башенками, а завершает композицию зубчатый парапет — словно на башнях старинного замка.
Почему "Слоновые"
Когда ворота только построили, рядом стоял Павильон для слонов — необычное здание, где жили несколько слонов, подаренных российскому императору персидским шахом.
Гигантов регулярно выводили гулять по дороге в Александровский парк, и именно по ней проходили под новыми готическими арками. Так ворота и получили своё имя — Слоновые.
Перенос и возвращение
В 1846 году чугунную решётку, отлитую по чертежам Менеласа на Петербургском казённом заводе, сняли и перенесли в Баболовский парк. Там они стали известны как Старо-Красносельские ворота и простояли более полутора веков.
Только в 2008 году решётку вернули на историческое место — к караулкам, где всё и начиналось.
Караулки и их судьба
Во время Великой Отечественной войны ворота серьёзно пострадали. После восстановления караулки долгое время использовались как жилые помещения — впервые это случилось ещё в XIX веке.
Сегодня они снова служат парку: внутри располагается пункт наблюдения и служебные комнаты.