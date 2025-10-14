Городовой / Общество / Самые безопасные районы Петербурга: их не затопит даже при подъёме уровня Балтики
Самые безопасные районы Петербурга: их не затопит даже при подъёме уровня Балтики

Опубликовано: 14 октября 2025 15:00
Петербург под водой арт
Фото: Городовой.ру

Горожане могут спать спокойно

После недавнего заявления учёных о том, что к концу XXI века Балтийское море может подняться и затопить часть побережья Петербурга, многие горожане задумались — какие районы города наиболее защищены от воды?

На этот вопрос «Городовому» ответил океанолог, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.

Петербург стоит выше, чем кажется

По словам Сапожникова, даже в случае повышения уровня моря на 30–60 сантиметров, серьёзных последствий для жилых зон не ожидается.

Где живётся спокойнее всего

Хотя океанолог подчеркнул, что районы «в целом не затопляемые», он отметил закономерность: чем выше набережные и, тем самым, дальше мостовая от воды — тем надёжнее.

Это значит, что сравнительно защищёнными считаются центральные и восточные районы — Московский, Невский, Фрунзенский. Они находятся значительно выше уровня Балтики и не подвержены риску подтоплений даже при неблагоприятных климатических сценариях.

Таким образом, угрозы для петербургских улиц пока нет. Город исторически выстроен с учётом воды — и, как отмечают специалисты, готов к самым сильным штормам и приливам XXI века.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
