Океанолог — о том, может ли Петербург уйти под воду к концу века

Российские прибрежные города, включая Санкт-Петербург, могут столкнуться с риском частичного подтопления к концу XXI века.

Такой прогноз недавно сделали сотрудники Национального Агентства по наблюдению за океаном и атмосферой в США, составившие интерактивную карту, демонстрирующую подтопление различных прибрежных территорий земного шара при реализации прогнозов повышения уровня Мирового океана.

О том, стоит ли Петербургу готовиться к «большой воде» и насколько реальна угроза для Кронштадта, подробно рассказал «Городовому» Филипп Сапожников, ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

Кронштадт защищает дамба, но прогнозы нужно проверять

«Я занимаюсь микробами мирового океана, - отметил Сапожников. — Гидротехнические сооружения Кронштадта находятся в ведении соответствующих служб города.

Возможности этих сооружений могут оценить только специалисты в этой области».

По словам учёного, прогнозы о подъеме уровня воды, основанные на данных NASA и Национального агентства океана и атмосферы США (NOAA), в настоящее время носят глубоко теоретический характер. Расчёты специалистов этих ведомств – аппроксимация существующей в последние десятилетия картины подъёма уровня вод на долгие годы.

«Они провели ряд исследований, на основании которых дали прогнозы о возможностях повышения уровня океана, согласно имеющимся климатическим тенденциям. Эти организации в своём отчёте 2022 года сообщили, что к 2050 году уровень моря на восточном побережье США может подняться на 25–30 сантиметров, на Западном побережье на 8-10 сантиметров, а в Мексиканском заливе — до 35 см. Это серьёзные цифры, особенно для Флориды».

При этом Сапожников подчеркивает, что это прогноз и теоретические расчеты. Но игнорировать их не стоит.

«Если к 2040 году прогнозы повышения уровня Балтийского моря начнут сбываться хотя бы частично, имеет смысл действительно обратить внимание на возможность удержания поднимающейся воды имеющимися гидротехническими средствами».

Стоит ли беспокоиться петербуржцам

Несмотря на тревожные прогнозы, Сапожников подчеркнул, что Петербургу пока бояться нечего.

«Город стоит достаточно высоко над водой, - пояснил океанолог. - Такого, чтобы волны захлёстывали улицы, сейчас нет – и пока объективно не предвидится». Приливы в Балтийском море небольшие, в сизигии иногда заливает пляжи, но не более того. Возможно, при повышении уровня моря на 30–60 сантиметров окажется под водой пляж у Петропавловской крепости, но основные набережные города довольно высокие».

По его словам, дамба надёжна, а весь Петербург «в целом готов к наводнениям».