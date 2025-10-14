Городовой / Город / Кто скрывается за пустым постаментом? История исчезнувших монархов и легенда «человека-невидимки» на Фонтанке
Кто скрывается за пустым постаментом? История исчезнувших монархов и легенда «человека-невидимки» на Фонтанке

Опубликовано: 14 октября 2025 19:15
памятник человеку-невидимке
На набережной Фонтанки стоит памятник, которого как будто нет.

Массивный гранитный постамент — без фигуры, без таблички, без намёка на то, кому он посвящён. Горожане решили не ломать голову и придумали своё объяснение: это памятник человеку-невидимке.

Император и его больница

Когда-то здесь вовсе не было пустоты. В конце XIX века на пьедестале стоял бюст Александра II — императора, по инициативе которого открыли Александровскую больницу для рабочих.

Средства на строительство государь выделил лично, а благодарные петербуржцы установили памятник.

Бюст создали скульптор Николай Лаверецкий и архитектор Павел Самсонов. Император был изображён в парадном мундире, с орденами и Георгиевским крестом — как символ эпохи реформ и освобождения.

Два исчезновения подряд

После революции бронзовых монархов по всей стране снимали с пьедесталов — не избежал этого и Александр II. Скульптуру убрали, а по городской легенде — просто сбросили в Фонтанку.

Через несколько лет на том же основании поставили памятник Ленину, но и он вскоре исчез — следов его тоже не осталось. Так набережная осталась с постаментом без героя.

Когда пустота становится историей

В какой-то момент кто-то из горожан сделал на постаменте надпись: "Человек-невидимка". Шутка прижилась — и теперь этот пустой пьедестал считается одним из самых ироничных памятников Петербурга.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
