Кто скрывается за пустым постаментом? История исчезнувших монархов и легенда «человека-невидимки» на Фонтанке

Массивный гранитный постамент — без фигуры, без таблички, без намёка на то, кому он посвящён. Горожане решили не ломать голову и придумали своё объяснение: это памятник человеку-невидимке.
Император и его больница
Когда-то здесь вовсе не было пустоты. В конце XIX века на пьедестале стоял бюст Александра II — императора, по инициативе которого открыли Александровскую больницу для рабочих.
Средства на строительство государь выделил лично, а благодарные петербуржцы установили памятник.
Бюст создали скульптор Николай Лаверецкий и архитектор Павел Самсонов. Император был изображён в парадном мундире, с орденами и Георгиевским крестом — как символ эпохи реформ и освобождения.
Два исчезновения подряд
После революции бронзовых монархов по всей стране снимали с пьедесталов — не избежал этого и Александр II. Скульптуру убрали, а по городской легенде — просто сбросили в Фонтанку.
Через несколько лет на том же основании поставили памятник Ленину, но и он вскоре исчез — следов его тоже не осталось. Так набережная осталась с постаментом без героя.
Когда пустота становится историей
В какой-то момент кто-то из горожан сделал на постаменте надпись: "Человек-невидимка". Шутка прижилась — и теперь этот пустой пьедестал считается одним из самых ироничных памятников Петербурга.