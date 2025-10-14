Смартфоны проиграли битву: почему часы в петербургском метро останутся вечной классикой

Первые часы в петербургском метрополитене появились еще в 60-е годы XX века — кажется невероятным, сколько труда утекло на поддержание их точности.
С тех пор многое изменилось, но одно осталось неизменным — часы в метро всегда показывают самое верное время.
Ручное подведение стрелок — трудоемкий процесс
Сначала часы были простыми стрелочными механизмами — и каждый день сотрудники метро сверяли их с хронометрами, вручную подводя стрелки.
Так обустраивали время для миллионов пассажиров.
Появление первых электронных табло
В середине 70-х годов на станции «Технологический институт» установили первые электронные часы-табло — по идее, они были точнее механических.
Но технический прогресс не сразу избавил от хлопот: в часах использовались лампы обычных бытовых приборов — от холодильников, например.
«Лампы быстро перегорали, и много времени уходило на постоянное обслуживание», — отмечают в Телеграм-канале "Метро. Повседневности".
Автомобильные и неоновые лампы — шаги к совершенству
Чтобы улучшить яркость и надежность, бытовые лампы заменили автомобильными — индикация стала заметно ярче, однако надежность не прибавилась.
Затем появились неоновые лампы — именно с ними метрочасы обрели привычную четкость и ясность, знакомую многим пассажирам.
Светодиодные лампы и компьютерная синхронизация времени
Сегодня в петербургском метро устанавливают часы со светодиодными лампами — они яркие и служат очень долго. И самое важное — поддержание точного времени перестало быть делом человека.
«Теперь за синхронизацию всех часов в метрополитене отвечает компьютерная система, ориентирующаяся на передачу данных со спутников».
Соперники часов в эпоху смартфонов
С распространением мобильных телефонов продажи обычных наружных часов серьезно упали — и механические, и электронные модели уступили место смартфонам и смарт-часам.
Но у часов в метро своя особая роль, и никто их не заменит. Они «всегда будут», ведь конкуренция с портативными устройствами им не страшна.