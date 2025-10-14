Городовой / Город / Смартфоны проиграли битву: почему часы в петербургском метро останутся вечной классикой
Смартфоны проиграли битву: почему часы в петербургском метро останутся вечной классикой

Опубликовано: 14 октября 2025 21:30
часы в метро
Городовой ру

Эволюция метро-часов в Петербурге — история точности.

Первые часы в петербургском метрополитене появились еще в 60-е годы XX века — кажется невероятным, сколько труда утекло на поддержание их точности.

С тех пор многое изменилось, но одно осталось неизменным — часы в метро всегда показывают самое верное время.

Ручное подведение стрелок — трудоемкий процесс

Сначала часы были простыми стрелочными механизмами — и каждый день сотрудники метро сверяли их с хронометрами, вручную подводя стрелки.

Так обустраивали время для миллионов пассажиров.

Появление первых электронных табло

В середине 70-х годов на станции «Технологический институт» установили первые электронные часы-табло — по идее, они были точнее механических.

Но технический прогресс не сразу избавил от хлопот: в часах использовались лампы обычных бытовых приборов — от холодильников, например.

«Лампы быстро перегорали, и много времени уходило на постоянное обслуживание», — отмечают в Телеграм-канале "Метро. Повседневности".

Автомобильные и неоновые лампы — шаги к совершенству

Чтобы улучшить яркость и надежность, бытовые лампы заменили автомобильными — индикация стала заметно ярче, однако надежность не прибавилась.

Затем появились неоновые лампы — именно с ними метрочасы обрели привычную четкость и ясность, знакомую многим пассажирам.

Светодиодные лампы и компьютерная синхронизация времени

Сегодня в петербургском метро устанавливают часы со светодиодными лампами — они яркие и служат очень долго. И самое важное — поддержание точного времени перестало быть делом человека.

«Теперь за синхронизацию всех часов в метрополитене отвечает компьютерная система, ориентирующаяся на передачу данных со спутников».

Соперники часов в эпоху смартфонов

С распространением мобильных телефонов продажи обычных наружных часов серьезно упали — и механические, и электронные модели уступили место смартфонам и смарт-часам.

Но у часов в метро своя особая роль, и никто их не заменит. Они «всегда будут», ведь конкуренция с портативными устройствами им не страшна.

Автор:
Ксения Пронина
Город
