Попкорн и чипсы не хрустят, пивом не воняет: в этих кинотеатрах Петербурга собирается приличная публика

Опубликовано: 14 октября 2025 15:30
Фото: Городовой.ру

Реально смотрят ленты, а не отвлекаются на снеки.

«Городовой» решил выяснить, существуют ли в Петербурге кинотеатры, где запрещено приносить еду — чтобы можно было спокойно смотреть фильм, не слушая треск попкорна и запах карамели от соседнего кресла.

Михаил Переходцев, ведущий и разработчик мероприятий для туристов компании Trip for students, объяснил:

«Официального закона, запрещающего проносить еду в кинотеатр, нет. Согласно закону “О защите прав потребителей”, посетители могут приносить свои продукты и напитки, если они не создают опасности и не мешают другим людям. Кинотеатры не имеют права запрещать это и навязывать покупку еды в своём баре».

Но если вы устали от хруста попкорна и хотите посмотреть фильм в тишине, эксперт советует выбирать старые, атмосферные площадки Петербурга — здесь публика приходит не жевать, а смотреть.

1. «Аврора»

Главный классик города. Огромный зал с театральной рассадкой, большим экраном и почти музейной тишиной. Публика сюда идёт за кино, а не ради перекуса.

2. «Дом кино» и «Родина»

Обе площадки считаются домом фестивального и авторского кино. В небольших залах «Дома кино» можно почувствовать себя на домашнем просмотре — только с идеальной акустикой и интеллигентной публикой.

3. «Лендок»

Кинотеатр при киностудии с выставленными костюмами и реквизитом. Настоящий храм кино, где разговоры и шуршание воспринимаются почти как святотатство.

4. «Англетер»

Кинотеатр при знаменитой гостинице напротив Исаакиевского собора. Идеальный вариант для вечера в старом Петербурге: кино на языке оригинала, прогулка мимо собора и ужин в соседнем ресторане.

Так что ответ прост: официальных «антишуршащих» кинотеатров нет, но есть места, где зрители ведут себя с уважением — к фильму, к соседям и к самой тишине.

Игорь Мустафин Федор Никонов
