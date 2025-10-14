Попкорн и чипсы не хрустят, пивом не воняет: в этих кинотеатрах Петербурга собирается приличная публика

«Городовой» решил выяснить, существуют ли в Петербурге кинотеатры, где запрещено приносить еду — чтобы можно было спокойно смотреть фильм, не слушая треск попкорна и запах карамели от соседнего кресла.

Михаил Переходцев, ведущий и разработчик мероприятий для туристов компании Trip for students, объяснил:

«Официального закона, запрещающего проносить еду в кинотеатр, нет. Согласно закону “О защите прав потребителей”, посетители могут приносить свои продукты и напитки, если они не создают опасности и не мешают другим людям. Кинотеатры не имеют права запрещать это и навязывать покупку еды в своём баре».