«Мой папа покойный вышел со мной на связь»: экстрасенс Олег Шепс «воссоединил» дочь с «мертвым» отцом, а правда оказалась прозаичнее

В загадочном мире сверхъестественного случаются ситуации, заставляющие сомневаться даже самых преданных поклонников паранормальных явлений. История Марии, обратившейся в телепередачу «Битва экстрасенсов», — яркое тому подтверждение.

Женщина по имени Мария обратилась на популярное шоу, чтобы разобраться с необъяснимыми явлениями в доме. Она не ожидала, что самое странное и неприятное явление произойдет прямо на съемочной площадке передачи.

Эту удивительную историю она рассказала порталу «Городовой».

«В «Битву экстрасенсов» я написала в феврале этого года», — рассказывает Мария.

Поводом для обращения стал дом, полученный в наследство. Там семья Марии постоянно слышала необъяснимые стуки и шаги.

История домашних «призраков» побудила девушку написать в «Битву».

«Я как-то скептически относилась, 50 на 50. Особо я не верила. Мы написали письмо, и в апреле этого года у нас были съемки».

Разные видения — один «финал» для «покойного»

На площадке работали Артем Краснов, Олег Шепс и Ангелина Изосимова.

Артем увидел какого-то покойника, которого случайно уронили возле дома на землю.

Ангелина Изосимова предположила, что «мертвые родственники… встали на защиту этого дома», так как он «разворовывался родственниками».

Олег Шепс же, по словам Марии, «ничего в доме не увидел, сказал, у вас все в доме чисто, спокойно. Живите, делайте любимым, и начинайте жить».

Неожиданное «откровение» от Олега Шепса

Кульминацией стало «общение» Олега Шепса с «душой», якобы прятавшейся за углом.

«Шепс сказал: это покойник, он хочет с тобой поговорить. Оказалось, что это мой папа покойный, значит, вышел со мной на связь через Олега», — описывает Мария.

Далее последовало «послание» от «отца»: он якобы просил прощения за то, что «бросил» ее и не появлялся.

Это было особенно трогательно, учитывая, что отец Марии — африканец, который уехал после учебы, оставив маму беременной. Его письма до Марии не доходили, их «покойная бабушка воровала, а потом сжигала».

«Моя бабушка была не права» — слова, подозрительно знакомые

Мария рассказала редактору эту историю, и затем эти же слова на съемках повторил Шепс.

«Что моя бабушка была не права, что прервала связь», — передает слова экстрасенса участница.

Ощущение «реальности» происходящего усиливалось.

«Обалдеть. Я думала, откуда?» — шок от «предвидения»

Настоящий шок Мария испытала, когда Шепс начал передавать ей слова от покойного отца, который якобы присуствовал рядом, когда она рожала ребенка.

«Я рядом был, когда твой маленький в реанимации задыхался».

Эта деталь, касающаяся трудной беременности и реанимации новорожденного сына, была известна лишь ей и ее сестре. И еще всей редакции «Битвы».

Девушка вспомнила, как рассказывала эпизод с задыхавшимся ребенком своей сестре в перерыве на съемках.

«Обалдеть. Я думала, откуда? Я же за ребенка никому не говорила. А потом я вспомнила, что на перерыве я разговаривала по поводу ребенка со своей сестрой. А на мне-то микрофон был».

Папа жив: цепочка случайных совпадений или «слитая информация»?

После съемок Марии написала девушка, чей отец тоже родом из Конго. Оказалось, что он учился с отцом героини съемок.

Через нее Мария узнала, что ее папа жив. Ей удалось раздобыть его контакты.

«Да, я созвонилась со своим отцом. Хотелось, конечно, сразу по видеосвязи с ним поговорить, убедиться, что это мой папа… И вот мы уже три дня с ним общаемся. Я очень счастлива. Для меня это шок был».

«У меня, во-первых, организм получил такой стресс, я не ожидала. Но я доверилась Олегу, я уже начала жить с этими мыслями, что моего отца нету, и мне нужно уже с этим смириться. Ну, это же экстрасенс же».

Мария признает, что «видение у экстрасенсов есть, они видят, но для полного эффекта им, конечно, сливают информацию». Она считает, что вины Шепса нет.