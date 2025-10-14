Дом с улыбками и оскалом: как в Выборге появился дворец Пиетинена

В 1907 году мебельный фабрикант Матти Пиетинен заказал архитекторам из бюро "Юнг и Бомансон" дом, который должен был поражать. Фасад оформлял Армас Линдгрен — один из основателей финского национального романтизма.
Горожане быстро прозвали здание "дворцом Пиетинена". Здесь располагались магазины, квартиры и отделение Национального банка. Для начала XX века это был технологический прорыв — с лифтом и горячей водой.
Фасад, который улыбался прохожим
Самое запоминающееся — декоративная скульптура. На первом этаже каменные маскароны изображали лица со множеством эмоций: от ухмылки до ярости. Центральный вход украшали львиные головы, будто охранявшие покой "дворца". По легенде, Линдгрен вдохновлялся мотивами эпоса "Калевала" — отсюда и "дикость" северного характера в камне.
Война и утраты
В советско-финские войны дом пострадал тяжело: лишился башни, кровли, многих декоративных деталей и внутренних интерьеров. В послевоенные годы его восстановили в упрощённом виде — под влиянием эпохи "борьбы с архитектурными излишествами". Монументальность осталась, но прежнего очарования — нет.
Дом, отголосок эпохи
Дом Пиетинена стал важной вехой для архитекторов начала XX века — он вдохновил мастеров в Петербурге, включая Александра Лишневского, автора знаменитого "дома с львиными головами" на Лиговке.
Теперь оба этих здания разделяют не только стиль, но и судьбу — оба утратили свои башни, но сохранили характер.
Сегодня здание выглядит сдержанно, но в его облике всё ещё читается замысел Линдгрена — и именно так оно встречает тех, кто приезжает в Выборг.