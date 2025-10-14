«Есть возможность карьерного роста»: как начать трудовую деятельность в Петербурге без диплома

HR-консультант о самых перспективных первых шагах в Петербурге.

Петербург, этот необъятный мегаполис, предлагает множество возможностей для старта трудовой деятельности, даже если за плечами нет высшего образования.

HR-консультант Зулия Лоикова поделилась с порталом «Городовой» своим видением наиболее перспективных направлений для начинающих.

Сфера услуг и торговли: самый большой сектор

По мнению эксперта, именно здесь сосредоточена «массовая вакансия до старта».

Зулия Лоикова HR-консультант «Я бы начала со сферы услуг и торговли, потому что здесь самый большой сектор», — отмечает Лоикова.

Сюда входят позиции курьеров (пеших, вело-, автодоставщики), работающих с агрегаторами и курьерскими службами, доставляющих еду или документы.

«Зарплата здесь зависит от количества доставок».

Стабильность склада и приветливость витрины

Для тех, кто ищет более стабильный график и «белую зарплату», подойдут вакансии работников складов — сборщиков заказов в крупных маркетплейсах вроде Ozon и Wildberries.

«Не нужен опыт, кассиры, продавцы, например, в продовольственных магазинах и так далее. Сети одежды и электроники», —перечисляет HR-консультант.

Часто такие работники проходят обучение. В сфере общепита также есть стартовые позиции:

«Баристы, официанты тоже. Можно начать с помощника. Тоже есть возможность карьерного роста. Хорошие чаевые».

Сюда же относятся работники фастфуда, помощники на кухне, мойщики посуды, а также уборщики и подсобники в сфере красоты или клининговых сервисах.

Обучение и «сидячая» работа: охранник, таксист, оператор колл-центра

Есть и другие варианты, где «дают обучение».

«Водитель такси, охранник», — приводит примеры Лоикова.

Работа охранником на проходной часто позволяет совмещать труд с учебой:

«Спокойно сидишь на проходной, дежуришь, можно обучаться, ну, совмещать с учебой в смысле. А вот требуется удостоверение, можно очень быстро обучиться, получить».

Оператор колл-центра — это «стрессовая, стабильная, но в офисе» работа.

На что обратить внимание при выборе первой работы?

Эксперт выделяет несколько ключевых критериев:

«Официальное оформление, социальная защита, отпуск, чтобы у вас был больничный, пенсионное отчисление, график».

Если работа планируется параллельно с учебой, то «ищите гибкий или неполный день, чтобы у вас хватало сил, времени на учебу».

Карьерный рост — важнее сиюминутной выгоды

«Профессия с перспективой. Лучше выбрать ту, где можно чему-то научиться, расти, например, от курьера до старшего смены, от продавца до админа и так далее», — советует Лоикова.

Она также предостерегает от заблуждений:

«Работа дворником — это важная, но очень тяжелая работа, которая не соответствует образу такого легкого заработка с кучей свободного времени».

Ценность образования и роль сферы услуг

«Важно объяснить ценность образования для расширения этого выбора», — подчеркивает HR-консультант.

Тем не менее, для старта карьеры в Петербурге без образования «гораздо разумнее и комфортнее обратить внимание на сферу услуг, торговли, логистики, где больше шансов на стабильные условия обучения и карьерный рост».