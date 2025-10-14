От ледниковых валов до осеннего тумана и нарядной клюквы: чем интересна экотропа Сестрорецкого болота

Если хочется на время уехать от городского шума и погрузиться в природу — это отличный выбор в любое время года, особенно осенью.

Сестрорецкое болото — уголок природы в Петербурге, где хочется забыть о городской суете и просто дышать свежим воздухом.

Этот заказник создан в 2011 году для охраны крупнейшей неповреждённой болотной системы города. Его почти не тронуто человеком — его не осушали и сохранили в первозданном виде.

Почему стоит пойти именно сюда

Это место удивительно богато птицами и животными. Здесь можно встретить более 150 видов птиц — среди них редкие и занесённые в Красную книгу РФ и Петербурга виды, например, филин, пишет 78 канал.

В сезон миграций на мелководьях собирается много водоплавающих птиц, а иногда можно увидеть лис, журавлей и других животных. Прогулка по болотным тропам — как маленькое приключение.

Экотропа: прогулка с комфортом и пользой

Основной пешеходный маршрут длиной около 3,5 км проходит через сосновый лес и остатки древних береговых валов, возраст которых достигает 10 тысяч лет, сообщает Рамблер.

Частично тропа сделана на настилах из свай, есть смотровые площадки и информационные стенды, благодаря которым можно изучить флору и фауну, не вредя природе.

Осень — лучшее время для прогулок

Осенью здесь особенно красиво: тёплое солнце, свежий воздух и необычная атмосфера. Моховые топи, туман и стройные сосны создают ощущение загадочности и приключения.

Главное — одеться по погоде и взять непромокаемую обувь, потому что на тропе встречаются лужи и грязь. На маршруте растет клюква, которая своими ягодами украшает болото красными бусами.

Как добраться

Добраться до Сестрорецкого болота легко разными способами:

На электричке с Финляндского вокзала до станции «Белоостров», откуда примерно 2 км пешком по улице Железнодорожной, пишет Туристер.

На автобусе от метро «Проспект Просвещения» до остановки «ул. Мира» в Белоострове, затем пешком около двух километров.

На автомобиле до ж/д станции «Белоостров». Важно: парковаться на улице Железнодорожной нельзя — там штраф и эвакуатор.

Почему стоит посетить именно осенью

Если хочется провести время наедине с природой, увидеть редких птиц и насладиться осенним воздухом, Сестрорецкое болото — лучший выбор.

Здесь каждый шаг — маленькое открытие, а атмосфера — настоящее приключение. Посетители бережно относятся к этому месту, поэтому болото остаётся чистым.