Городовой / Общество / «Чем-то стоит жертвовать»: оправдан ли шопинг в Китае и какие товары там лучше покупать
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Это какие то неправильные пчелы? Стало ли меньше подделок меда после новых поправок к закону о пчеловодстве Общество
«Это не защита, это ловушка»: как петербургские магазины справляются с воришками Город
Самозанятые смогут брать оплачиваемые больничные: кому это действительно выгодно Общество
Ушанка, балаклава или снуд: стилист рассказала, как выбрать трендовую шапку на зиму Общество
Дисциплина за царским столом Николая I: как питался «солдат на троне» Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Достопримечательности Транспорт
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Чем-то стоит жертвовать»: оправдан ли шопинг в Китае и какие товары там лучше покупать

Опубликовано: 18 октября 2025 13:00
Китай, рынок
«Чем-то стоит жертвовать»: оправдан ли шопинг в Китае и какие товары там лучше покупать
Global Look Press / Alex Bartel / Russian Look

Экономия на покупках, удобство поездок и расширение туристических возможностей — все это привлекает в Поднебесной сейчас.

После введения безвизового режима между Россией и Китаем россияне резко увеличили число поездок в Поднебесную.

Уже в первый месяц безвизового общения спрос на перелёты вырос на 60% по сравнению с прошлым годом.

Большинство путешественников вылетает из Москвы, но популярны и другие города — Владивосток, Санкт-Петербург, Новосибирск.

Особой популярностью пользуются три города — Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, а также Шэньчжэнь и Харбин, где можно утроить шопинг.

Почему россияне едут за покупками в Китай?

Главным стимулом стала отмена виз, которая открыла дорогу для активного шопинга. Китай предлагает выгодные цены на одежду, электронику и мебель.

Особенно привлекательны устройства Apple — iPhone там можно купить на 15-20 тысяч рублей дешевле, чем в России.

Шэньчжэнь называют столицей электроники, где легко найти технику по приятным ценам.

А фанаты мебели едут в Фошань — там можно приобрести всё: от диванов до кухонных гарнитуров с огромными скидками и даже заказать доставку в Россию.

Маркетолог, генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков рассказал «Городовому» стоит ли делать покупки в Китае.

Дмитрий Чумаков
Дмитрий Чумаков Специалист по маркетингу

«За последние годы в Китае произошло много существенных изменений, причем как внутри страны, если говорить о качестве производимых товаров, так и в восприятии китайских товаров в России.

Если какое-то время назад «сделано в Китае» сразу вызывало сомнения, то сейчас это может либо говорить о высоком качестве и инновациях, либо это, как минимум, не отпугивает покупателей.

Более того многие товары из тех, которые производятся и в Китае, и в Европе, в Китае стоят намного дешевле: разница может быть в несколько раз.

Ну а если говорить о товарах из западной Европы, то некоторые из них в Китае стоят дешевле, чем в России, некоторые — дороже», — объясняет эксперт.

При этом он отмечает, что нужно четко знать что и где покупать.

«В Китае сейчас можно найти товары как высокого, так и среднего или низкого качества, поэтом нельзя ориентироваться только на цены.

Из крупных категорий товаров, которые имеет смысл покупать в Китае, я бы выделил мебель, товары для отделки интерьера и экстерьера, товары для дома и дачи.

А также некоторые бренды одежды, потребительской электроники и бытовой техники», — говорит маркетолог.

А что с гарантией?

Если купленный в Китае товар сломается, его возврат станет намного сложнее, чем в России, но и это не останавливает покупателей.

«Более того, ценовое преимущество само по себе как бы настраивает покупателей на то, что чем-то стоит жертвовать, например, гарантией.

При этом если брать потребительскую электронику, то ее зачастую можно вернуть в сервисные центры в разных странах, если гарантия является международной», — говорит Дмитрий Чумаков.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».