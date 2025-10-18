«Чем-то стоит жертвовать»: оправдан ли шопинг в Китае и какие товары там лучше покупать

Экономия на покупках, удобство поездок и расширение туристических возможностей — все это привлекает в Поднебесной сейчас.

После введения безвизового режима между Россией и Китаем россияне резко увеличили число поездок в Поднебесную.

Уже в первый месяц безвизового общения спрос на перелёты вырос на 60% по сравнению с прошлым годом.

Большинство путешественников вылетает из Москвы, но популярны и другие города — Владивосток, Санкт-Петербург, Новосибирск.

Особой популярностью пользуются три города — Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, а также Шэньчжэнь и Харбин, где можно утроить шопинг.

Почему россияне едут за покупками в Китай?

Главным стимулом стала отмена виз, которая открыла дорогу для активного шопинга. Китай предлагает выгодные цены на одежду, электронику и мебель.

Особенно привлекательны устройства Apple — iPhone там можно купить на 15-20 тысяч рублей дешевле, чем в России.

Шэньчжэнь называют столицей электроники, где легко найти технику по приятным ценам.

А фанаты мебели едут в Фошань — там можно приобрести всё: от диванов до кухонных гарнитуров с огромными скидками и даже заказать доставку в Россию.

Маркетолог, генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков рассказал «Городовому» стоит ли делать покупки в Китае.

Дмитрий Чумаков Специалист по маркетингу «За последние годы в Китае произошло много существенных изменений, причем как внутри страны, если говорить о качестве производимых товаров, так и в восприятии китайских товаров в России. Если какое-то время назад «сделано в Китае» сразу вызывало сомнения, то сейчас это может либо говорить о высоком качестве и инновациях, либо это, как минимум, не отпугивает покупателей. Более того многие товары из тех, которые производятся и в Китае, и в Европе, в Китае стоят намного дешевле: разница может быть в несколько раз. Ну а если говорить о товарах из западной Европы, то некоторые из них в Китае стоят дешевле, чем в России, некоторые — дороже», — объясняет эксперт.

При этом он отмечает, что нужно четко знать что и где покупать.

«В Китае сейчас можно найти товары как высокого, так и среднего или низкого качества, поэтом нельзя ориентироваться только на цены. Из крупных категорий товаров, которые имеет смысл покупать в Китае, я бы выделил мебель, товары для отделки интерьера и экстерьера, товары для дома и дачи. А также некоторые бренды одежды, потребительской электроники и бытовой техники», — говорит маркетолог.

А что с гарантией?

Если купленный в Китае товар сломается, его возврат станет намного сложнее, чем в России, но и это не останавливает покупателей.