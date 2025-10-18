«Чем-то стоит жертвовать»: оправдан ли шопинг в Китае и какие товары там лучше покупать

После введения безвизового режима между Россией и Китаем россияне резко увеличили число поездок в Поднебесную.
Уже в первый месяц безвизового общения спрос на перелёты вырос на 60% по сравнению с прошлым годом.
Большинство путешественников вылетает из Москвы, но популярны и другие города — Владивосток, Санкт-Петербург, Новосибирск.
Особой популярностью пользуются три города — Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, а также Шэньчжэнь и Харбин, где можно утроить шопинг.
Почему россияне едут за покупками в Китай?
Главным стимулом стала отмена виз, которая открыла дорогу для активного шопинга. Китай предлагает выгодные цены на одежду, электронику и мебель.
Особенно привлекательны устройства Apple — iPhone там можно купить на 15-20 тысяч рублей дешевле, чем в России.
Шэньчжэнь называют столицей электроники, где легко найти технику по приятным ценам.
А фанаты мебели едут в Фошань — там можно приобрести всё: от диванов до кухонных гарнитуров с огромными скидками и даже заказать доставку в Россию.
Маркетолог, генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков рассказал «Городовому» стоит ли делать покупки в Китае.
«За последние годы в Китае произошло много существенных изменений, причем как внутри страны, если говорить о качестве производимых товаров, так и в восприятии китайских товаров в России.
Если какое-то время назад «сделано в Китае» сразу вызывало сомнения, то сейчас это может либо говорить о высоком качестве и инновациях, либо это, как минимум, не отпугивает покупателей.
Более того многие товары из тех, которые производятся и в Китае, и в Европе, в Китае стоят намного дешевле: разница может быть в несколько раз.
Ну а если говорить о товарах из западной Европы, то некоторые из них в Китае стоят дешевле, чем в России, некоторые — дороже», — объясняет эксперт.
При этом он отмечает, что нужно четко знать что и где покупать.
«В Китае сейчас можно найти товары как высокого, так и среднего или низкого качества, поэтом нельзя ориентироваться только на цены.
Из крупных категорий товаров, которые имеет смысл покупать в Китае, я бы выделил мебель, товары для отделки интерьера и экстерьера, товары для дома и дачи.
А также некоторые бренды одежды, потребительской электроники и бытовой техники», — говорит маркетолог.
А что с гарантией?
Если купленный в Китае товар сломается, его возврат станет намного сложнее, чем в России, но и это не останавливает покупателей.
«Более того, ценовое преимущество само по себе как бы настраивает покупателей на то, что чем-то стоит жертвовать, например, гарантией.
При этом если брать потребительскую электронику, то ее зачастую можно вернуть в сервисные центры в разных странах, если гарантия является международной», — говорит Дмитрий Чумаков.