Когда сфинксы злятся: зачем на Университетской набережной стерли имя фараона

Петербургские сфинксы — не просто туристическая декорация. Им 3,5 тысячи лет, и они помнят времена, когда ещё не было ни Рима, ни Христа. Их привезли из Фив в 1832-м, и даже тогда всё пошло странно: трос оборвался, один сфинкс рухнул на палубу, как будто не хотел покидать Египет.
На постаменте есть надпись: «Царь Верхнего и Нижнего Египта Аменхотеп, сын Ра». Но часть иероглифов сбита — словно кто-то пытался стереть фараона из истории.
И это правда. Его сын, безумный реформатор Аменхотеп IV, он же Эхнатон, объявил себя единственным богом, разрушал храмы и приказал выбить имя отца с гранита. Позже потомки вернули надпись — но следы кощунства остались навсегда.
Местные уверены: лица сфинксов меняются. Утром — спокойные, к вечеру — злые. Говорят, смотреть им в глаза на закате нельзя — могут вернуть взгляд, отмечает AntennaDaily.