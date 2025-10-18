Городовой / Общество / Самозанятые смогут брать оплачиваемые больничные: кому это действительно выгодно
Самозанятые смогут брать оплачиваемые больничные: кому это действительно выгодно

Опубликовано: 18 октября 2025 15:00
больничный
Самозанятые смогут брать оплачиваемые больничные: кому это действительно выгодно
Фото: Городовой.ру

Эксперт объяснила, стоит ли игра свеч.

С 2026 года в России самозанятые смогут добровольно застраховаться в Социальном фонде и получать оплату больничных. Для этого нужно будет ежемесячно перечислять взносы: около 1300 рублей при лимите выплат до 35 тысяч или 1900 рублей при максимальной сумме — до 50 тысяч рублей.

Новая программа рассчитана до конца 2028 года и пока запущена в экспериментальном режиме. Главная идея — дать самозанятым финансовую подушку на случай болезни, ведь официального работодателя у них нет, а значит, и больничных по закону — тоже.

Юлия Коваленко, к.э.н., доцент кафедры финансового контроля и аудита РЭУ им. Г. В. Плеханова, рассказала «Городовому», что инициатива действительно может стать спасением для тех, кто работает сам на себя:

«Оплачиваемые больничные будут выгодны в случае потери трудоспособности и тех случаях, когда гражданин не может выполнять свои трудовые обязанности.

Даже при банальной простуде важно беречь здоровье — больничный лист позволит спокойно восстановиться. Если говорить о взносах, то это гарантия медицинской поддержки.

Если будет утрачена трудоспособность на длительный срок, то соответственно и финансовые потери будут гораздо больше».

Таким образом, идея страховых больничных для самозанятых — не столько про выгоду, сколько про защиту: минимальные регулярные взносы могут однажды спасти от больших потерь.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
