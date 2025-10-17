Городовой / Общество / «Мы не отозвали закон»: в Госдуме объяснили, что будет с «магами» из «Битвы экстрасенсов»
«Мы не отозвали закон»: в Госдуме объяснили, что будет с «магами» из «Битвы экстрасенсов»

Опубликовано: 17 октября 2025 14:15
заставка программы
Кадр из программы «Битва экстрасенсов»

В последнее время медиумов разоблачают с завидной регулярностью.

История с подлогом в «Битве экстрасенсов» снова всколыхнула вопрос о том, стоит ли вообще показывать подобных «ясновидящих» на федеральных каналах.

«Городовой» связался с Ниной Останиной, председателем комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Депутат напомнила, что инициатива о запрете рекламы экстрасенсов по-прежнему не снята.

«Мы не отозвали свой законопроект о запрете рекламы. Средства массовой информации, как говорят юристы, с неопределённым широтным кругом зрителей — это и есть реклама. Пусть экстрасенсы работают, но ищут клиентов сами, без участия СМИ», — пояснила Останина.

По её словам, сегодня под видом «магических услуг» действует целый теневой рынок:

«С начала специальной военной операции у людей стресс, тревожность, пропавшие близкие. И этим пользуются не только те, кто действительно обладает какими-то способностями. Мы не можем защитить тех, кто становится жертвой мошенников».

Депутат подчеркнула, что закон о запрете рекламы экстрасенсов и гадалок останется в повестке:

«Мы не отзываем свой закон. А так пусть, пожалуйста, сами себя пропагандируют».

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
