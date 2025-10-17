«Мы не отозвали закон»: в Госдуме объяснили, что будет с «магами» из «Битвы экстрасенсов»

История с подлогом в «Битве экстрасенсов» снова всколыхнула вопрос о том, стоит ли вообще показывать подобных «ясновидящих» на федеральных каналах.

«Городовой» связался с Ниной Останиной, председателем комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Депутат напомнила, что инициатива о запрете рекламы экстрасенсов по-прежнему не снята.

«Мы не отозвали свой законопроект о запрете рекламы. Средства массовой информации, как говорят юристы, с неопределённым широтным кругом зрителей — это и есть реклама. Пусть экстрасенсы работают, но ищут клиентов сами, без участия СМИ», — пояснила Останина.