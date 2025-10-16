Городовой / Общество / «Рискованный акцент»: стоит ли поддерживать возвратившийся тренд на меховые кубанки
«Рискованный акцент»: стоит ли поддерживать возвратившийся тренд на меховые кубанки

Опубликовано: 16 октября 2025 21:30
Меховые шапки
«Рискованный акцент»: стоит ли поддерживать возвратившийся тренд на меховые кубанки
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

В 2025-м российская мода вновь обратилась к прошлому. Меховые шапки стали модным самовыражением для многих девушек.

Мода циклична, и в 2025 году в России снова вспыхнул интерес к меховым шапкам, которые были хитом в 1990-х.

Особенно популярны стали кубанки и боярки — эти головные уборы можно увидеть на многих модницах по всей стране.

Продажи этих шапок выросли в два раза по сравнению с прошлым сезоном, а цены на них стартуют примерно от 6000 рублей. В чем причина такого всплеска и почему именно сейчас?

Стилист-имиджмейкер Дарья Правич рассказала «Городовому», стоит ли покупать этот вернувшийся аксессуар.

Дарья Правич
Дарья Правич Стилист

«Феномен объясняется не только поиском тепла, но и глубинными трендами.

Сила ностальгии. Для многих это не просто аксессуар, а эмоциональная связь с эпохой, которую они помнят или идеализируют.

Это «винтаж», который буквально принадлежал твоей семье, а значит, обладает уникальной историей и энергетикой.

Тренд на утилитарность. Мода всё чаще заимствует формы из чисто функциональных предметов гардероба. Кубанка — это апогей практичности: невероятно теплая, долговечная и, что важно, унисекс.

Протест против гламура. После лет доминирования утонченных минималистичных форм в тренд входит «брутальный шик» — намеренно грубоватый, бунтарский образ.

Кубанка идеально вписывается в эту эстетику, добавляя образу харизмы и мужественности, даже в женском гардеробе», — отмечает эксперт.

По словам стилиста, покупка кубанки — это «рискованный акцент». Ее нужно уметь стилизовать, чтобы не превратить свой образ в маскарадный.

«Если вы решились на эксперимент, вот ключевые правила:

· Баланс — всё. Сочетайте её с современными и даже строгими предметами гардероба: объемным пуховиком, качественным oversize-пальто, грубыми ботинками. Это не даст образу стать карикатурным.

· Качество — прежде всего. Дешевая кубанка из искусственного меха будет выглядеть плачевно. Если уж брать — то только качественную модель из хорошего меха.

· Акцент на деталях. Остальной лук должен быть простым. Пусть шапка будет единственным ярким акцентом», — советует эксперт.

Ажиотаж вокруг кубанки — это культурный феномен, смесь ностальгии и поиска новой идентичности. Носить её можно, но осторожно и с чувством стиля.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
