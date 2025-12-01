Квартирант — не хозяин: 5 запретов, которые нельзя нарушать, снимая жилье

Как избежать конфликта между собственником и арендатором?

Сдача жилья в аренду — распространенная практика, которая, однако, часто сопряжена с конфликтами между собственниками и арендаторами.

Евгения Филиппова, адвокат МКА “Корпорация адвокатов Москвы” и член Союза юристов-блогеров на базе Ассоциации юристов России, разъясняет основные права и обязанности сторон, делая акцент на том, что квартирантам категорически запрещено делать с чужим имуществом без согласия владельца.

Ограниченные права временного пользования

“На практике часто конфликты между собственником и квартирантом возникают из-за нарушения основных правил аренды”, — отмечает адвокат в беседе с «Городовой».

Согласно статье 606 Гражданского кодекса РФ, арендатор получает право временного пользования жильем, но это право имеет “строгие ограничения”.

Несоблюдение этих ограничений может привести к серьезным последствиям, вплоть до расторжения договора и возмещения убытков.

Основные запреты для квартирантов

Адвокат Филиппова выделяет пять ключевых запретов, которые квартиранты обязаны соблюдать:

Отказывать в доступе собственнику. Арендатор не может препятствовать законному доступу владельца в квартиру в согласованное время.

“Однако визиты в неуговорённое время или без предупреждения считаются нарушением неприкосновенности жилища”, — подчеркивает Евгения Филиппова.

Исключения составляют чрезвычайные ситуации, такие как пожар или потоп.

Проводить самовольный ремонт. Любые изменения, от поклейки обоев до более серьёзных работ, требуют предварительного письменного согласия собственника.

“Несогласованные изменения могут привести к расторжению договора и взысканию убытков”, — предупреждает адвокат.

Сдавать квартиру третьим лицам. Субаренда без разрешения владельца является грубым нарушением. В таких случаях арендатор должен будет “возместить все убытки, а договор может быть расторгнут в одностороннем порядке”.

Использовать жилье не по назначению. Превращение арендованной квартиры в офис, производственное помещение или салон красоты недопустимо.

“За такое нарушение арендатор может быть привлечен к административной ответственности”.

Распоряжаться имуществом собственника. Арендатор не имеет права выбрасывать, дарить или продавать вещи, принадлежащие владельцу, даже если они кажутся ему ненужными.

“При подписании договора аренды необходимо составлять опись имущества. Арендатор несет ответственность за его сохранность”, — напоминает адвокат.

Важность договора: ключ к избежанию конфликтов

“Собственникам рекомендуется подробно прописывать все условия в договоре аренды, а квартирантам — тщательно изучать документ перед подписанием”, — резюмирует Евгения Филиппова.

Подробный и чёткий договор аренды служит гарантом прав обеих сторон и помогает “избежать возможных конфликтов”, создавая основу для добрососедских отношений и взаимопонимания.