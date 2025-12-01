На вкус и запах — стейк, но мяса в составе нет: шеф-повар объяснил, как из цветной капусты сделать блюдо ресторанного уровня

Оценят веганы, да и любителям мяса понравится, хотя бы в качестве эксперимента.

Веганские «альтернативные стейки» становятся модой, и говорят, что самый эффектный — из обычной цветной капусты. «Городовой» спросил у шеф-повара Святослава Спивакова, как приготовить такой вариант дома.

Спиваков сразу предупреждает: «Капуста всё же не мясо и содержит в 10 раз меньше белка. Но всё же это сытное блюдо». Сам процесс занимает около получаса.

Главный ингредиент — целый качан. «Соль, перец, оливковое масло, тимьян», — перечисляет шеф. Капусту нужно тщательно помыть, затем нарезаем поперек на целые стейки. Здесь главное — аккуратность: «В этот момент может часть сломаться… если всё же сломалось — не беда, сделаем подгарнировку».

Далее всё просто. Смазываем стейки маслом и заправляем специями и тимьяном. После обжариваем на сковороде с двух сторон и доводим до готовности: «Добавляем воды 200/300 гр и припускаем на среднем огне в течение 10 минут. Воду надо посолить, чтобы капуста впитала более насыщенный вкус».

Готовность проверяется шпажкой, если он прокалывается с небольшим усилием — вы сделали всё правильно. И финальный штрих: «Советую добавить щепотку сахара и ещё раз прожарить сковородку».

Но шеф не забывает про «осколки» капусты — из них можно сделать соус.

«В ковшике с водой варим капусту до готовности (12-15 мин.), затем сливаем воду, перекладываем в стакан блендера, добавляем соль, сахар и кокосовое молоко. Блендерим до однородного состояния».

Подача — как в хорошем ресторане: на тарелку выкладываем стейк золотистого цвета, рядом нежный крем из цветной капусты. Для украшения подойдут слайсы фенхеля, сельдерея или молодой бланшированный горошек. Получается блюдо, которое легко выдавать за ресторанное — и при этом оно на 100% растительное.