Когда «добровольно» звучит как «обязательно»: как корректно сказать «нет» «Тайному Санте» на работе

Опубликовано: 1 декабря 2025 14:30
Выбор участвовать в подобных развлечениях остается на усмотрение каждого, особенно в преддверии новогодних праздников, когда расходы традиционно возрастают.

В канун зимних праздников на работе часто организуют игру «Тайный Санта», однако некоторым людям такой формат общения доставляет неудобства. При этом каждый сотрудник имеет возможность отказаться от участия без объяснений.

Основной темой остаётся важность уважительного выстраивания границ среди коллег.

Эксперт по вопросам этикета Надежда Коломацкая рассказала в интервью с Life.ru, как корректно сообщить о нежелании принимать участие. Она предлагает обратиться к инициатору устно и сообщить:

«Спасибо большое за приглашение к участию в “Тайном Санте”. Я очень ценю идею и вашу заботу, но, к сожалению, в этом году я не могу присоединиться, однако желаю всем отличного настроения и прекрасных подарков».

Допускается также говорить о финансовых трудностях, если они имеют место.

В случае, если сотрудника включили в список участников игры без его ведома, рекомендуется незамедлительно и деликатно уведомить об отказе организатора. При этом необязательно объяснять подробные причины своего решения или оправдываться.

Главное — проявить вежливость и уважение к инициативе коллег.

