Градообразующая крепость: как Адмиралтейство определило оборону Невы и планировку Петербурга

Его подковообразная форма с верфями, обращёнными к Неве, и бастионами — к суше, создавало систему взаимосвязанных функций.
Как крепость оно прикрывало подступы с юга, как верфь — обеспечивало строительство кораблей, как административный центр — управление флотом.
Архитектурная композиция Адмиралтейства определила радиально-лучевую планировку всего города. Три главных проспекта:
- Невский
- Вознесенски
- Гороховая
Сходились к его башне как к композиционному центру.
Около 10 000 работных людей обеспечивали работу не только верфи, но и подсобных производств, создавая инфраструктурный каркас будущей столицы.