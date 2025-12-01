Городовой / Учеба / Градообразующая крепость: как Адмиралтейство определило оборону Невы и планировку Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Пенсия и судимость: как регистрация по месту жительства может обернуться статьей УК Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Градообразующая крепость: как Адмиралтейство определило оборону Невы и планировку Петербурга

Опубликовано: 1 декабря 2025 14:11
Градообразующая крепость: как Адмиралтейство определило оборону Невы и планировку Петербурга
Градообразующая крепость: как Адмиралтейство определило оборону Невы и планировку Петербурга
Городовой ру

Адмиралтейство 1704 года стало уникальным примером многофункционального оборонительного комплекса.

Его подковообразная форма с верфями, обращёнными к Неве, и бастионами — к суше, создавало систему взаимосвязанных функций.

Как крепость оно прикрывало подступы с юга, как верфь — обеспечивало строительство кораблей, как административный центр — управление флотом.

Архитектурная композиция Адмиралтейства определила радиально-лучевую планировку всего города. Три главных проспекта:

  • Невский
  • Вознесенски
  • Гороховая

Сходились к его башне как к композиционному центру.

Около 10 000 работных людей обеспечивали работу не только верфи, но и подсобных производств, создавая инфраструктурный каркас будущей столицы.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью