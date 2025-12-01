Почему система обороны Петербурга была эффективной: главная причина - взаимодействие крепостей

Крепости создавали эшелонированную оборону:
- Кроншлот прикрывал морские подступы,
- Петропавловская крепость контролировала Неву,
- Адмиралтейство защищало верфи,
- Сухопутные рубежи прикрывались редутами на Выборгской стороне и Васильевском острове.
Каждое укрепление занимало ключевую позицию, используя преимущества местности.
Болотистые берега затрудняли подход осадной артиллерии, а протоки дельты становились естественными рвами. Даже временные земляные укрепления, построенные в спешке, оказывались эффективными благодаря грамотному расположению.
Эта система прошла проверку в 1705 году, когда шведская эскадра не смогла прорваться к городу.