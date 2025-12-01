«Уха, которую ел сам Петр I»: настоящий царский рецепт не понравится даже коренным петербуржцам

«Городовой» поговорил с шеф-поваром Павлом Шолоховым и узнал, какую уху Пётр I действительно считал своей любимой – и почему современным гурманам она может показаться странной.

«Петр I никогда не брезговал сесть со своими рыботягами, перекусить что-либо. И вот как раз таки он очень любил уху». На Неве у него были специальные рыбаки, которые ему выращивали и ловили рыбу, и царь без церемоний варил судака, окуня или щуку вместе с рабочими.