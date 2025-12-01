Кроншлот и Кронштадт: как начиналась морская мощь России на Балтике

Если ранее русские крепости прикрывали в основном речные пути, то теперь создавался передовой рубеж обороны непосредственно в Финском заливе. Кроншлот, построенный на искусственной отмели, контролировал единственный глубоководный фарватер к устью Невы.
Архитектура крепости отражала новую тактику. Круглая башня-форт высотой с 12-этажный дом была рассчитана на круговую оборону и могла выдержать длительную осаду.
Её расположение позволяло вести перекрёстный огонь вместе с батареями на Котлине, создавая непроходимый барьер для шведского флота.
Это был качественно новый уровень фортификации, превративший подходы к Неве в защищённую акваторию.