Кроншлот и Кронштадт: как начиналась морская мощь России на Балтике

Опубликовано: 1 декабря 2025 14:10
Строительство Кроншлота в 1704 году ознаменовало переход от сухопутной обороны к комплексной морской стратегии.

Если ранее русские крепости прикрывали в основном речные пути, то теперь создавался передовой рубеж обороны непосредственно в Финском заливе. Кроншлот, построенный на искусственной отмели, контролировал единственный глубоководный фарватер к устью Невы.

Архитектура крепости отражала новую тактику. Круглая башня-форт высотой с 12-этажный дом была рассчитана на круговую оборону и могла выдержать длительную осаду.

Её расположение позволяло вести перекрёстный огонь вместе с батареями на Котлине, создавая непроходимый барьер для шведского флота.

Это был качественно новый уровень фортификации, превративший подходы к Неве в защищённую акваторию.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
