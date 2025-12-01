Городовой / Учеба / Экономический взрыв: как Петербург превратил окраину в промышленный центр России
Экономический взрыв: как Петербург превратил окраину в промышленный центр России

Опубликовано: 1 декабря 2025 14:07
Основание Петербурга запустило процесс системного преобразования всего региона.

В отличие от шведского периода, когда промышленность была представлена отдельными мануфактурами, теперь создавалась комплексная производственная база:

  • Литейный двор на левом берегу Невы
  • Пороховые заводы на Охте
  • Смоляной двор

Все эти предприятия работали на единый градостроительный проект.

Транспортная инфраструктура тоже претерпела кардинальные изменения. Если при шведах основными путями сообщения оставались реки, то Пётр I начал активное дорожное строительство.

Перспективная дорога к Новгородскому тракту (будущий Невский проспект) стала осью, вокруг которой формировалась вся планировка Адмиралтейской стороны.

Система каналов на Васильевском острове, хотя и не реализованная полностью, демонстрировала попытку создания регулярной гидротехнической системы.

Лариса Никонова
