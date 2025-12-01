Городовой / Общество / Упал на рельсы? 90% людей делают эту ошибку, которая их убивает
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Указ подписан: Путин снял визовый барьер для туристов из Китая Город
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Упал на рельсы? 90% людей делают эту ошибку, которая их убивает

Опубликовано: 1 декабря 2025 13:00
Упал на рельсы? 90% людей делают эту ошибку, которая их убивает
Упал на рельсы? 90% людей делают эту ошибку, которая их убивает
Фото: Городовой.ру

Как сохранить жизнь в метро или на перроне вокзала.

Падение на рельсы в метро — редкая, но опасная ситуация, при которой паника может стоить жизни. «Городовой» попросил спасателя Максима Штыба объяснить, что делать очевидцам и самому пострадавшему.

Если вы стали свидетелем падения, главное — не геройствовать.

«Срочно извести дежурную по станции. Это девушка в красном берете, которая есть на каждой станции». Если идёт поезд, нужно двигаться на безопасном расстоянии навстречу поезду и подавать круговые движения рукой. Это сигнал для машиниста.

Прыгать на рельсы запрещено:

«Ни в коем случае самим не слезать и не помогать вывести, потому что при неудачном течении обстоятельств можно получить удар током.

Если вы свалились, ни в коем случае не пытайтесь вылезти самостоятельно. Это может привести к трагедии. Ждите, и работники метрополитена сами организуют вашу эвакуацию».

Что делать самому человеку внизу? Если нет поезда — уходить вперёд, в сторону головного вагона. Если поезд уже близко — ложиться в специальное пространство между шпалами, головой к поезду. Чтобы задравшиеся полы одежды не зацепились за состав.

По словам спасателя, это углубление специально предусмотрено на каждой станции: «Если посмотрите, вне станции шпалы прямые. А на станции именно средняя часть спилена примерно на размер человека».

Эти правила могут показаться пугающими, но они написаны кровью.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 9
🙏 3
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью