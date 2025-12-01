Упал на рельсы? 90% людей делают эту ошибку, которая их убивает

Падение на рельсы в метро — редкая, но опасная ситуация, при которой паника может стоить жизни. «Городовой» попросил спасателя Максима Штыба объяснить, что делать очевидцам и самому пострадавшему.
Если вы стали свидетелем падения, главное — не геройствовать.
«Срочно извести дежурную по станции. Это девушка в красном берете, которая есть на каждой станции». Если идёт поезд, нужно двигаться на безопасном расстоянии навстречу поезду и подавать круговые движения рукой. Это сигнал для машиниста.
Прыгать на рельсы запрещено:
«Ни в коем случае самим не слезать и не помогать вывести, потому что при неудачном течении обстоятельств можно получить удар током.
Если вы свалились, ни в коем случае не пытайтесь вылезти самостоятельно. Это может привести к трагедии. Ждите, и работники метрополитена сами организуют вашу эвакуацию».
Что делать самому человеку внизу? Если нет поезда — уходить вперёд, в сторону головного вагона. Если поезд уже близко — ложиться в специальное пространство между шпалами, головой к поезду. Чтобы задравшиеся полы одежды не зацепились за состав.
По словам спасателя, это углубление специально предусмотрено на каждой станции: «Если посмотрите, вне станции шпалы прямые. А на станции именно средняя часть спилена примерно на размер человека».
Эти правила могут показаться пугающими, но они написаны кровью.