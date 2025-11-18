Сообщения уходят незнакомцу: петербуржцев предупредили о коварном перехвате

Жителям Санкт-Петербурга напомнили: если номер мобильного телефона долгое время не используется, оператор связи может передать его другому клиенту.
Новый владелец сможет запросить сообщения с одноразовыми паролями и, таким образом, получить доступ к личным кабинетам прежнего обладателя, включая банковские сервисы и портал государственных услуг.
На это обратили внимание в управлении по борьбе с киберпреступлениями Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщает «МК-Петербург».
Эксперты советуют заранее подготовить перечень всех сайтов и сервисов, где используется данный телефон.
При утрате SIM-карты или замене номера важно сразу ее отключить, уведомить банк, изменить доступ и регулярно отслеживать все действия по счетам.
Также специалисты рекомендуют подключить двойную проверку личности через специальные приложения.
Гражданам рекомендуют установить коды безопасности PIN или PUK, периодически совершать звонки или входить в интернет с этого номера для сохранения его за собой либо официально оформлять отказ от использования.
Такие меры помогут предотвратить возможные проблемы с доступом и обезопасить личные данные. Подчеркивается необходимость быть внимательными к своим контактам и способам авторизации.
Ранее сообщалось, что мошенники, представляясь сотрудниками коммунальных организаций, пытались обманом получить личную информацию граждан под предлогом подтверждения данных.
В последнее время подобная схема встречается всё чаще, что требует повышенного бдительности при общении по телефону или в сети.