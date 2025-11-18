Городовой / Город / Сообщения уходят незнакомцу: петербуржцев предупредили о коварном перехвате
Сообщения уходят незнакомцу: петербуржцев предупредили о коварном перехвате

Опубликовано: 18 ноября 2025 08:26
Городовой ру

Эксперты советуют заранее записывать сервисы, привязанные к номеру телефона, и при утере или замене SIM-карты сразу блокировать её.

Жителям Санкт-Петербурга напомнили: если номер мобильного телефона долгое время не используется, оператор связи может передать его другому клиенту.

Новый владелец сможет запросить сообщения с одноразовыми паролями и, таким образом, получить доступ к личным кабинетам прежнего обладателя, включая банковские сервисы и портал государственных услуг.

На это обратили внимание в управлении по борьбе с киберпреступлениями Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщает «МК-Петербург».

Эксперты советуют заранее подготовить перечень всех сайтов и сервисов, где используется данный телефон.

При утрате SIM-карты или замене номера важно сразу ее отключить, уведомить банк, изменить доступ и регулярно отслеживать все действия по счетам.

Также специалисты рекомендуют подключить двойную проверку личности через специальные приложения.

Гражданам рекомендуют установить коды безопасности PIN или PUK, периодически совершать звонки или входить в интернет с этого номера для сохранения его за собой либо официально оформлять отказ от использования.

Такие меры помогут предотвратить возможные проблемы с доступом и обезопасить личные данные. Подчеркивается необходимость быть внимательными к своим контактам и способам авторизации.

Ранее сообщалось, что мошенники, представляясь сотрудниками коммунальных организаций, пытались обманом получить личную информацию граждан под предлогом подтверждения данных.

В последнее время подобная схема встречается всё чаще, что требует повышенного бдительности при общении по телефону или в сети.

Автор:
Юлия Аликова
Город
