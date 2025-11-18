Городовой / Город / Не только самолёты: Пулково могут превратить в полигон для испытаний беспилотной техники
Не только самолёты: Пулково могут превратить в полигон для испытаний беспилотной техники

Опубликовано: 18 ноября 2025 19:00
Аэропорты планируют начать использовать беспилотную наземную технику для повышения эффективности работы.

Во время рабочей поездки в аэропорт заместитель министра транспорта Владимир Потешкин встретился с представителями компании «Когнитив» и руководством воздушной гавани. Темой для обсуждения стало внедрение беспилотной техники для обслуживания на земле.

Важнейшая задача — улучшить производственные процессы на территории аэропорта.

Владимир Потешкин побывал на специализированном полигоне, где изучил работу автоматического тягача.

Аналогичные машины в случае массового внедрения смогут перевозить тележки с багажом между терминалами. Такой подход рассматривается как способ сделать обслуживание эффективнее и повысить стандарты безопасности.

В ходе визита была обнародована концепция, по которой аэропорт Пулково может первым в стране запустить новые машины в штатной работе.

Опыт эксплуатации предполагается затем распространять и на другие аэропорты страны. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства транспорта России.

Ранее стало известно, что в 2027 году планируется начать второй этап расширения комплекса Пулково. В рамках дальнейшего развития инфраструктуры аэропорт продолжает внедрять современные технологические решения.

Автор:
Юлия Аликова
Город
