«Океан» в Матисовом канале: очевидица рассказала как из холодной воды спасли мать и дочь

Очевидицей происшествия на Матисовом канале в Петербурге стала Светлана, которая сообщила подробности спасения женщины и её дочери, сообщает 78.ru.
Она рассказала, что в воду за ребёнком бросилась сама мать, а не прохожий. По словам Светланы, всё произошло вскоре после того, как она пересеклась с этой семьёй у жилого дома поблизости.
Через несколько минут с противоположной стороны канала прохожий закричал, что женщине требуется помощь.
Светлана вместе с мужчиной поспешили на помощь. К ним присоединились еще несколько человек, в том числе рыбак, и попытались вытащить женщину на берег.
Светлана подошла к ребёнку, чтобы его успокоить, и заверила девочку, что опасность уже позади. Девочка была полностью мокрой, дрожала и плакала, жалуясь на холод и сильный страх.
Светлана сняла с неё мокрую одежду и накинула свою верхнюю одежду, чтобы согреть ребёнка.
В этот момент маму ребёнка уже вытащили из воды, и она подошла к своей дочери. Женщина попросила помочь им дойти до дома.
«Девочка плакала, говорила, что ей холодно, как в океане. У неё был шок», — рассказала Светлана.
Ранее отмечалось, что малышка была спасена из воды в районе Матисова канала. Благодаря быстрой реакции прохожих женщину и девочку удалось благополучно вывести из опасной ситуации.