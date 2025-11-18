Деньги не приходят: что делать, если пенсия «зависла» на полгода

Когда деньги перестают поступать и как это предотвратить?

Непредвиденные обстоятельства могут привести к ситуации, когда пенсионер не имеет возможности своевременно получить свои пенсионные выплаты.

Если пенсия поступает на банковский счет, но не снимается в течение длительного времени, возникает вопрос — могут ли в таком случае прекратить ее выплату?

Законодательные “тормоза”: шесть месяцев без снятия

Действительно, законом предусмотрена возможность приостановления выплаты пенсии, если человек не получал ее более шести месяцев подряд.

«С момента приостановления выплаты пенсии пенсионер может в течение следующих шести месяцев обратиться в Социальный фонд и написать заявление о возобновлении своих пенсионных выплат», — поясняет законодательство.

В таком случае пенсия будет восстановлена с момента ее приостановления. Однако, если по истечении этого срока никаких действий предпринято не будет, выплата пенсии полностью прекращается.

Реальные уроки: когда счет закрыт, а деньги исчезают

Истории из жизни показывают, насколько важно быть внимательным к деталям.

Случай № 1: Мужчина, получавший пенсию по инвалидности на банковскую карту, столкнулся с проблемой, когда супруга завладела картой.

Он решил закрыть старый счет и открыть новый, будучи уверенным, что Пенсионный фонд (ПФР) автоматически переведет средства. Через восемь месяцев, пытаясь снять накопленную пенсию, он обнаружил, что денег на счете нет.

«Из ответа Пенсионного фонда он узнал, что его пенсия в течение шести месяцев постоянно возвращалась назад на счет ПФР. И в итоге ее выплату приостановили», — рассказывает случай.

В итоге, несмотря на обращения и даже судебные разбирательства, действия ПФР были признаны законными.

Эта ситуация иллюстрирует, что «пенсия считается неполученной, если банк будет возвращать деньги обратно в ПФР, не зачисляя их на карту». Проблема возникает именно в случае закрытия счета без своевременного информирования ПФР.

Современные решения: «Госуслуги» как страж пенсионных выплат

Сегодня процесс получения пенсии стал гораздо проще благодаря развитию цифровых технологий.

«Сегодня у пенсионеров появилась возможность сделать так, чтобы ПФР узнавал о закрытии пенсионного счета без обращения к ним пенсионера», — отмечается в материале.

Для этого необходимо на портале «Госуслуги» выбрать реквизиты банковского счета для получения пенсии. Банки, взаимодействующие с единой системой идентификации — ЕСИА, предоставляют данные о счетах.

После подписания согласия на использование реквизитов, ПФР получает актуальную информацию.

«После этого в ПФР поступают действующие реквизиты, куда следует зачислять пенсию», — уточняется механизм.

Как только счет будет закрыт, банк сообщает об этом в систему ЕСИА, и пенсия перестает на него переводиться.

«Указать новые реквизиты также можно через Госуслуги», — добавляется решение для оперативного обновления данных.

Важное уточнение: деньги на карте — это уже полученная пенсия

«Если пенсия поступает на карту, но пенсионер ее не снимает, то это не будет считаться основанием для ее приостановления через шесть месяцев», — подчеркивается важный нюанс.

В таком случае, зачисленная на банковский счет пенсия уже считается полученной, и оснований для применения правила о приостановлении нет. Основная проблема возникает только при закрытии банковского счета.

Случай № 2: доставка на дом и “командировочные” проблемы

Случай № 2: Пенсионер, получавший пенсию через службу доставки на дом, столкнулся с трудностями из-за частых командировок. Не имея возможности получить пенсию вовремя, он обнаружил, что по истечении шести месяцев выплату приостановили.

Его обращение в суд также не принесло результата.

«Сегодня такую ситуацию разрешить очень легко», — отмечается в статье.

Если пенсия выплачивается через службу доставки, можно подать в Социальный фонд заявление об альтернативном способе выплаты на банковскую карту.

В случае возврата пенсии из службы доставки, она будет зачислена на указанный банковский счет, что исключает основания для приостановления выплат.