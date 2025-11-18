Городовой / Город / Одна тарелка — целая эпоха: музей-заповедник «Павловск» пополнился фарфором Павла I
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Две столицы — две души: как Москва и Петербург стали героями русской литературы Общество
Сразу две «Матери‑героини» в Ленобласти: кого отметил указом Путин Город
Когда вагон становится «пациентом»: секреты самой необычной ремонтной базы петербургского метро Город
Деньги не приходят: что делать, если пенсия «зависла» на полгода Общество
Не только самолёты: Пулково могут превратить в полигон для испытаний беспилотной техники Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Одна тарелка — целая эпоха: музей-заповедник «Павловск» пополнился фарфором Павла I

Опубликовано: 18 ноября 2025 20:00
Одна тарелка — целая эпоха: музей-заповедник «Павловск» пополнился фарфором Павла I
Одна тарелка — целая эпоха: музей-заповедник «Павловск» пополнился фарфором Павла I
Городовой ру

Изделие выпустили на Императорском фарфоровом заводе.

В собрании государственного музея-заповедника «Павловск» появилась новая ценная находка эпохи императора Павла I. Музею передали фарфоровую тарелку из придворного набора, отличающуюся изысканным оформлением с васильками и редким заводским клеймом.

Подарок сделал житель Санкт-Петербурга Дмитрий Чагин. Он является потомком Ивана Чагина, который занимал должность командира яхты «Штандарт», принадлежавшей Николаю II.

Чагин решился на такой жест, так как убежден, что вещи дворцовой коллекции должны находиться в музее, где им всегда найдут достойное место.

Фарфоровое изделие выпустили на Императорском фарфоровом заводе во времена правления Павла I, сообщает «Онлайн47».

На тарелке изображены васильки — любимый цветок императрицы Марии Федоровны.

Ранее часть этого уникального сервиза была приобретена музеем в 1994 году. Благодаря новому пожертвованию экспозиция получила важное историческое дополнение.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью