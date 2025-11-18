Одна тарелка — целая эпоха: музей-заповедник «Павловск» пополнился фарфором Павла I

В собрании государственного музея-заповедника «Павловск» появилась новая ценная находка эпохи императора Павла I. Музею передали фарфоровую тарелку из придворного набора, отличающуюся изысканным оформлением с васильками и редким заводским клеймом.
Подарок сделал житель Санкт-Петербурга Дмитрий Чагин. Он является потомком Ивана Чагина, который занимал должность командира яхты «Штандарт», принадлежавшей Николаю II.
Чагин решился на такой жест, так как убежден, что вещи дворцовой коллекции должны находиться в музее, где им всегда найдут достойное место.
Фарфоровое изделие выпустили на Императорском фарфоровом заводе во времена правления Павла I, сообщает «Онлайн47».
На тарелке изображены васильки — любимый цветок императрицы Марии Федоровны.
Ранее часть этого уникального сервиза была приобретена музеем в 1994 году. Благодаря новому пожертвованию экспозиция получила важное историческое дополнение.