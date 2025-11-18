Когда вагон становится «пациентом»: секреты самой необычной ремонтной базы петербургского метро

Как «Дачное» превращает старые вагоны в новые шедевры.

Петербургский метрополитен хранит свои секреты, и одно из самых удивительных мест — депо «Дачное» (ТЧ-2). Расположенное на Кировско-Выборгской линии, за станцией «Автово», это место совершенно не похоже на привычные метродепо.

«Дачное» открылось 30 июня 1970 года и с тех пор является настоящим “сердцем” ремонта подземки.

Вагоны как “пациенты” большого завода

В отличие от других депо, «Дачное» не имеет собственных составов. Его главная задача — проведение сложнейших ремонтных работ.

«Это депо абсолютно не похоже на другие. Здесь нет собственных составов и внутри всё совершенно непривычно», — отмечает один из источников.

Здесь осуществляется не текущее обслуживание, а «серьёзные виды ремонта».

Одна из ключевых особенностей «Дачного» — уникальный процесс попадания вагонов на ремонт.

«Составы сюда заезжают не целиком, а отдельными вагонами», — подчёркивается в описании.

Вагон, прибывший в депо, перемещается на трансбордере — специальной платформе, которая доставляет его на нужную производственную линию.

«Всё потому, что фактически, “Дачное” это небольшой завод, занимающийся серьёзными видами ремонта, а не текущим обслуживанием».

Ремонтные линии для всех и каждого

Депо располагает разнообразными линиями, предназначенными для ремонта вагонов разных типов и возрастов. Здесь есть специализированная линия для работы с новыми вагонами, оснащёнными асинхронными двигателями.

Параллельно функционируют линии среднего и капитального ремонта для более старых моделей.

«Здесь есть линия ремонта новых типов вагонов с асинхронными двигателями, линии среднего и капитального ремонта для более старых моделей вагонов и множество других площадок».

Процесс ремонта может быть настолько глубоким, что вагоны разбираются «до практически голого кузова», если того требует задача.

«Отдельные манипуляции (вплоть до полной пересборки и покраски) здесь проводят и с тележками», — добавляется к описанию.

Это означает, что каждая деталь, от мельчайшей до самой крупной, проходит тщательную проверку и, при необходимости, восстанавливается.

“Дачное” и его отличия

Ещё одна особенность «Дачного» — его расположение. Депо находится в непосредственной близости от депо «Автово», фактически «между ними даже забора нет».

Несмотря на свою важность, попасть сюда на экскурсию невозможно, что лишь добавляет таинственности этому месту.

«В “Дачном” всего одни въездные ворота, что уже бьётся с привычными метродепо с отдельными воротами на каждую канаву».

В штате депо работает около 400 человек, обеспечивая бесперебойную работу этого уникального «завода». В ходе работ здесь был замечен и грузовой вагон.

«Если в Москве от эксплуатации таких составов отказались, в Петербурге, насколько я знаю, они ещё работают».

«Дачное» прошло реконструкцию в 2021 году, подтверждая свою актуальность и стремление к модернизации.

«Это, безусловно, самое необычное метродепо из всех, в которых я бывал в обеих столицах», — резюмирует один из наблюдателей, подчёркивая исключительность этого объекта.

«Дачное» — это не просто ремонтная база, а сложный производственный комплекс, где метрополитен обретает новую жизнь.