Сразу две «Матери‑героини» в Ленобласти: кого отметил указом Путин

Опубликовано: 18 ноября 2025 21:00
Городовой ру

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жительниц региона.

Две жительницы Ленинградской области были удостоены почётного звания «Мать-героиня» по решению президента Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Награда присуждена Наталье Небогатовой из Бокситогорского района, которая воспитывает двенадцать детей. А также Ирине Маховой из Всеволожского района, на попечении которой находятся одиннадцать детей.

Наталья Небогатова вместе с супругом управляет ремонтной мастерской. Помимо работы, семья активно участвует в общественных и творческих мероприятиях. В их семье старшие дети уже трудятся, средние и младшие получают образование.

У педагога Ирины Маховой дети уже выросли и освоили разные специальности. На данный момент младшие ещё обучаются, равняются на родителей и старших братьев и сестёр.

Недавно сама Ирина и её муж, который работает тренером по акробатике, отпраздновали сороковую годовщину совместной жизни.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко выразил слова признательности:

«Вы — настоящие героини нашего времени. Вырастить и воспитать столько детей — это титанический труд, огромное терпение и безграничная доброта. Ваш родительский подвиг вызывает глубочайшее уважение».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге предусмотрена бесплатная возможность летнего отдыха для детей, принадлежащих к семнадцати льготным категориям. Перечень таких категорий оформляется с учётом особенностей разных семей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
