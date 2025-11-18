Сразу две «Матери‑героини» в Ленобласти: кого отметил указом Путин

Две жительницы Ленинградской области были удостоены почётного звания «Мать-героиня» по решению президента Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
Награда присуждена Наталье Небогатовой из Бокситогорского района, которая воспитывает двенадцать детей. А также Ирине Маховой из Всеволожского района, на попечении которой находятся одиннадцать детей.
Наталья Небогатова вместе с супругом управляет ремонтной мастерской. Помимо работы, семья активно участвует в общественных и творческих мероприятиях. В их семье старшие дети уже трудятся, средние и младшие получают образование.
У педагога Ирины Маховой дети уже выросли и освоили разные специальности. На данный момент младшие ещё обучаются, равняются на родителей и старших братьев и сестёр.
Недавно сама Ирина и её муж, который работает тренером по акробатике, отпраздновали сороковую годовщину совместной жизни.
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко выразил слова признательности:
«Вы — настоящие героини нашего времени. Вырастить и воспитать столько детей — это титанический труд, огромное терпение и безграничная доброта. Ваш родительский подвиг вызывает глубочайшее уважение».
