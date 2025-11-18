Трамвай в лесу, театр под открытым небом: жизнь под Петербургом, которой больше нет

Станция Заходское, что всего в часе езды от Петербурга в сторону Выборга, хранит в себе отголоски минувшей эпохи.
Идеально прямые просеки, уходящие вглубь соснового леса, — это не просто следы лесозаготовки, а остатки некогда процветающего дачного поселка Леовилла.
Именно здесь, более ста лет назад, прогуливались по аллеям будущий знаменитый балетмейстер Джордж Баланчин и писатель Александр Грин. Теперь эти живописные места населяют лишь грибники да туристы.
От “глухой” деревни к амбициозному проекту
История Леовиллы началась с того, что неприметная часть финской деревни Харью, известная как Лоунатйоки, привлекла внимание столичного инспектора Лесного корпуса Александра Коновалова.
Оценив красоту и близость к железной дороге, он скупил земли и подал заявку на строительство дачного поселка, заручившись поддержкой администрации Финляндской железной дороги.
В 1902 году появилась первая станция с деревянным вокзалом, спроектированным архитектором Бруно Гранхольмом.
Уже в 1905 году проект перешел в руки «Финляндского акционерного общества дачных недвижимостей», которое и дало поселку название «Дачная колония „Леовилла“».
Параллельно продолжали использовать и старое название Лоунатйоки.
«Названия „Леовилла“ — бренд поселка, и Лоунатйоки — старое название деревни и станции железной дороги стали использовать параллельно», — рассказывает история.
Городской размах в лесной глуши
Еще до возведения большинства дач, планировка Леовиллы поражала своей продуманностью.
В южной части, прилегающей к железной дороге, проложили проспекты Муромцева, князя Трубецкого и графа Толстого, пересеченные улицами Чайковского, Шопена и другими.
Западная, лесная часть была названа в честь стран и регионов: Петербургский, Французский, Немецкий проспекты, а также Итальянская и Украинская улицы — возможно, с расчетом привлечь соответствующую публику.
Центральная просека, ведущая к озеру Сяркярви (ныне Большое Красноперское), носила название Белосельского проспекта и сохранилась до наших дней лучше прочих.
«Вокзал в центре участков; для сообщения участков между собою, вокзалом и озерами построены трамваи», — описывает быт поселка исследователь Александр Браво.
Здесь курсировали не только конные, но и паровые трамваи, облегчая передвижение дачников.
Развлечения и удобства «высшего света»
Леовилла предлагала своим обитателям целый спектр удобств: небольшую православную церковь Серафима Саровского, летний театр, кегельбан — предшественник современного боулинга, а также электро-водолечебницу с санаторием.
У станции располагалась контора, строительный магазин и аптека.
Звездные гости и “зимогоры”
Популярность поселка привлекла и известных личностей. Среди них был грузинский композитор Мелитон Баланчивадзе, чья семья приобрела здесь участки. Его младший сын, Георгий, будущий Джордж Баланчин, проводил здесь лето.
«Мылись Баланчивадзе в обычной финской сауне тут же на участке», — вспоминается в исследованиях.
В 1916 году, во время Первой мировой, в Леовилле оказался писатель Александр Грин, отбывавший ссылку.
«Хозяева были неназойливы, неболтливы и, казалось, добродушны», — писала его жена Нина.
Однако, пребывание в поселке оставило и мрачный след — Грин стал свидетелем жестокости, когда его арендодатель пытался утопить кота, что закончилось трагически.
Исчезновение Леовиллы
Революция 1917 года стала предвестником конца. После закрытия границы с Финляндией в конце того же года, большинство дачников не смогли вернуться в свои дома.
Некоторые дома разбирали на стройматериалы, другие разбирали на дрова. Церковь Серафима Саровского была продана и перевезена в Карелию, где сгорела в 1941 году.
После Второй мировой войны, в 1948 году, Лоунатйоки был переименован в Заходское. Новые жители разобрали или перестроили оставшиеся дома.
Постепенно от роскошного дачного городка «Леовиллы» остались лишь прямые просеки в лесу да редкие фрагменты руин — молчаливые свидетели ушедшей эпохи.