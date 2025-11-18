Трамвай в лесу, театр под открытым небом: жизнь под Петербургом, которой больше нет

Почему сотни дач просто разобрали на дрова?

Станция Заходское, что всего в часе езды от Петербурга в сторону Выборга, хранит в себе отголоски минувшей эпохи.

Идеально прямые просеки, уходящие вглубь соснового леса, — это не просто следы лесозаготовки, а остатки некогда процветающего дачного поселка Леовилла.

Именно здесь, более ста лет назад, прогуливались по аллеям будущий знаменитый балетмейстер Джордж Баланчин и писатель Александр Грин. Теперь эти живописные места населяют лишь грибники да туристы.

От “глухой” деревни к амбициозному проекту

История Леовиллы началась с того, что неприметная часть финской деревни Харью, известная как Лоунатйоки, привлекла внимание столичного инспектора Лесного корпуса Александра Коновалова.

Оценив красоту и близость к железной дороге, он скупил земли и подал заявку на строительство дачного поселка, заручившись поддержкой администрации Финляндской железной дороги.

В 1902 году появилась первая станция с деревянным вокзалом, спроектированным архитектором Бруно Гранхольмом.

Уже в 1905 году проект перешел в руки «Финляндского акционерного общества дачных недвижимостей», которое и дало поселку название «Дачная колония „Леовилла“».

Параллельно продолжали использовать и старое название Лоунатйоки.

«Названия „Леовилла“ — бренд поселка, и Лоунатйоки — старое название деревни и станции железной дороги стали использовать параллельно», — рассказывает история.

Городской размах в лесной глуши

Еще до возведения большинства дач, планировка Леовиллы поражала своей продуманностью.

В южной части, прилегающей к железной дороге, проложили проспекты Муромцева, князя Трубецкого и графа Толстого, пересеченные улицами Чайковского, Шопена и другими.

Западная, лесная часть была названа в честь стран и регионов: Петербургский, Французский, Немецкий проспекты, а также Итальянская и Украинская улицы — возможно, с расчетом привлечь соответствующую публику.

Центральная просека, ведущая к озеру Сяркярви (ныне Большое Красноперское), носила название Белосельского проспекта и сохранилась до наших дней лучше прочих.

«Вокзал в цент­ре участков; для сообщения участков между собою, вокзалом и озерами построены трамваи», — описывает быт поселка исследователь Александр Браво.

Здесь курсировали не только конные, но и паровые трамваи, облегчая передвижение дачников.

Развлечения и удобства «высшего света»

Леовилла предлагала своим обитателям целый спектр удобств: небольшую православную церковь Серафима Саровского, летний театр, кегельбан — предшественник современного боулинга, а также электро-водолечебницу с санаторием.

У станции располагалась контора, строительный магазин и аптека.

Звездные гости и “зимогоры”

Популярность поселка привлекла и известных личностей. Среди них был грузинский композитор Мелитон Баланчивадзе, чья семья приобрела здесь участки. Его младший сын, Георгий, будущий Джордж Баланчин, проводил здесь лето.

«Мылись Баланчивадзе в обычной финской сауне тут же на участке», — вспоминается в исследованиях.

В 1916 году, во время Первой мировой, в Леовилле оказался писатель Александр Грин, отбывавший ссылку.

«Хозяева были неназойливы, неболтливы и, казалось, добродушны», — писала его жена Нина.

Однако, пребывание в поселке оставило и мрачный след — Грин стал свидетелем жестокости, когда его арендодатель пытался утопить кота, что закончилось трагически.

Исчезновение Леовиллы

Революция 1917 года стала предвестником конца. После закрытия границы с Финляндией в конце того же года, большинство дачников не смогли вернуться в свои дома.

Некоторые дома разбирали на стройматериалы, другие разбирали на дрова. Церковь Серафима Саровского была продана и перевезена в Карелию, где сгорела в 1941 году.

После Второй мировой войны, в 1948 году, Лоунатйоки был переименован в Заходское. Новые жители разобрали или перестроили оставшиеся дома.

Постепенно от роскошного дачного городка «Леовиллы» остались лишь прямые просеки в лесу да редкие фрагменты руин — молчаливые свидетели ушедшей эпохи.