Городовой / Город / К празднику на поезде: РЖД на новогодние праздники запускает свыше 700 дополнительных рейсов
Опубликовано: 18 ноября 2025 22:00
Городовой ру

Российские железные дороги открыли продажу билетов на дополнительные поезда из Санкт-Петербурга в Москву, Екатеринбург, Казань, Мурманск, Архангельск и Ярославль.

В период с 26 декабря по 12 января РЖД увеличит количество поездов на востребованных маршрутах, назначив свыше 700 дополнительных рейсов.

Пассажиры смогут воспользоваться более чем 5,5 миллионами мест, что равно аналогичному показателю предшествующего года. Такое сообщение распространила пресс-служба перевозчика.

В указанные дни можно отправиться из Санкт-Петербурга в Москву, Екатеринбург, Казань, а также доехать до Мурманска, Архангельска и Ярославля.

Кроме регулярных и дополнительных поездов, в праздничные недели начнут движение специальные маршруты для туристов. Число таких рейсов составит около двадцати.

Пассажирам предложат поезда с особыми маршрутами: «Зимняя сказка», «По Золотому кольцу», «В Карелию», «Рускеальский экспресс», «Жигулёвские выходные», «Мороз-экспресс» и «Уральский экспресс».

По данным компании, число путешествий по этим направлениям постоянно растёт. Спрос на поездки особенно увеличивается в новогодние праздники.

Ранее сообщалось, что в течение 2023 года поезд «Ласточка», следующий маршрутом Санкт-Петербург — Псков, перевёз свыше 698 тысяч человек.

Автор:
Юлия Аликова
Город
