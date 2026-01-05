После утки и Оливье переходим на овощи: рецепт салата-спасителя - желудок скажет спасибо

Первый и второй января — дни, когда холодильник забит остатками пиршества, а организм подает сигналы бедствия ярче, чем новогодний салют. Силы есть только на то, чтобы открыть дверцу и укоризненно посмотреть на полупустые салатницы с майонезными историями.

Знакомая картина? Портал «Городовой» спросил у шеф-повара Павла Шолохова, что он сам ест в эти дни, чтобы прийти в себя без насилия над желудком.

Ответ получился удивительно простым и понятным любому, у кого хватит сил дойти до разделочной доски. Шеф честно признался: «Обычно ем все что осталось с нового года, если хватает сил». Но его истинное предпочтение — не микс, а свежесть и ясность.

Философия: никакого микса

Павел Шолохов не делает салат в привычном понимании. Он берет свежие овощи — помидор, огурец, болгарский перец, редиску — и не смешивает их. Просто нарезает «крупной соломкой и дольками». Цель — дать чистый вкус каждого продукта, а не устраивать в тарелке новый праздничный фейерверк.

Секрет — в соусе-макалке

Вот где появляется легкий кулинарный лайфхак. Вместо заправки шеф делает йогуртовый соус, в который эти хрустящие дольки можно макать. Рецепт — проще некуда:

Йогурт 250 гр

Укроп 10 гр

Кинза 10 гр

Чеснок 1 маленький зубчик

Соль по вкусу

Масло оливковое 10 гр

Зелень и чеснок мелко рубим, смешиваем с йогуртом и даем настояться в холодильнике минут 40, «чтоб все вкусы смешались».

Итог: терапевтический хруст

Получается блюдо-медитация: «И вот в такую заправку макаю свежие овощи и наслаждаюсь». Шеф резюмирует преимущества коротко и по делу: «Это не перегружает не желудок не печень, да еще и полезно».

Идеально для утра, когда нужно проснуться, а не доесть. Когда хочется свежести, а не тяжести. Когда организм просит пощады, а рука все равно тянется к холодильнику. Теперь вы знаете, что именно оттуда стоит достать.