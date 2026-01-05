Секрет здоровых вен: как остановить варикоз на старте простыми шагами

Использование прохладных ванн может способствовать предотвращению развития варикозного расширения вен на начальной стадии. Об этом сообщил Андрей Кондрахин, старший преподаватель фармакологии в Институте фармации и медицинской химии Пироговского университета, сообщает «Лента.ру».
По словам специалиста, положительное воздействие достигается за счет улучшения кровотока в ногах при появлении первых признаков заболевания.
Медик отметил, что температура воды должна быть умеренно прохладной, а не ледяной, чтобы не переохладиться.
Он порекомендовал ограничить продолжительность процедуры до пяти минут, поскольку переусердствовав, можно ослабить организм или спровоцировать другие проблемы со здоровьем.
Кондрахин подчеркнул, что прежде чем приступать к подобным процедурам, следует проконсультироваться с врачом.
Если противопоказаний нет, специалист считает охлаждающие ванны не только профилактикой варикоза, но и хорошим началом закаливания.
Как утверждает эксперт, регулярное использование таких водных процедур укрепляет системы, отвечающие за приспособление организма к переменам температуры воздуха. Организм начинает быстрее и эффективнее реагировать на внешние изменения.
