Секрет здоровых вен: как остановить варикоз на старте простыми шагами
Опубликовано: 5 января 2026 18:00
 Проверено редакцией
Секрет здоровых вен: как остановить варикоз на старте простыми шагами
Но сначала нужно обратиться за консультацией к врачу.

Использование прохладных ванн может способствовать предотвращению развития варикозного расширения вен на начальной стадии. Об этом сообщил Андрей Кондрахин, старший преподаватель фармакологии в Институте фармации и медицинской химии Пироговского университета, сообщает «Лента.ру».

По словам специалиста, положительное воздействие достигается за счет улучшения кровотока в ногах при появлении первых признаков заболевания.

Медик отметил, что температура воды должна быть умеренно прохладной, а не ледяной, чтобы не переохладиться.

Он порекомендовал ограничить продолжительность процедуры до пяти минут, поскольку переусердствовав, можно ослабить организм или спровоцировать другие проблемы со здоровьем.

Кондрахин подчеркнул, что прежде чем приступать к подобным процедурам, следует проконсультироваться с врачом.

Если противопоказаний нет, специалист считает охлаждающие ванны не только профилактикой варикоза, но и хорошим началом закаливания.

Как утверждает эксперт, регулярное использование таких водных процедур укрепляет системы, отвечающие за приспособление организма к переменам температуры воздуха. Организм начинает быстрее и эффективнее реагировать на внешние изменения.

Автор:
Юлия Аликова
