Чего ждать от цен на технику в 2026-м? Грустный прогноз от маркетолога

Если хотите обновиться, то вы уже опаздываете.

Если вы хоть раз откладывали покупку нового телефона или холодильника в надежде «на лучшие времена», у «Городового» для вас новости. Прямо скажем, не очень обнадёживающие.

Волшебной кнопки «стоп» для подорожания техники пока не изобрели, но можно хотя бы понять, куда и с какой скоростью мы движемся. Своим взглядом на 2026-й год с порталом поделился Дмитрий Чумаков, генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research.

«На будущий год можно ожидать рост цен на бытовую технику и электронику в интервале 5–10%». И это — усреднённая цифра, за которой скрывается целый вулкан причин: от стоимости чипов и логистики до налогов и курсов валют.

Но в его оценке есть и обнадёживающая нота: рынок сегодня — в руках покупателей.

«Уровень конкуренции очень высок, и рынок сейчас принадлежит покупателям, которые... сравнивают предложения перед покупкой, а значит у продавцов не такой уж и большой маневр», — отмечает Чумаков. Проще говоря, не стоит ждать единого дня ИКС, когда всё взлетит на 20%. Рост будет «фрагментарным и не единовременным».

А теперь к деталям, от которых зависит ваш будущий гаджет:

Смартфоны — чемпионы по подорожанию. За них придётся раскошелиться сильнее всего:

«Самый высокий рост цен я ожидаю в категории смартфонов... на 7–12%». Виной всему — вечная технологическая гонка и дорогие «внутренности».

Ноутбуки vs компьютеры — динамика будет разной. Стационарные системные блоки подорожают скромнее — на 5–7%. А вот за мобильность придётся доплачивать, ноутбуки будут дорожать на 10–15% быстрее. Всё потому, что спрос на них огромен, а впихнуть мощную начинку в тонкий корпус — удовольствие не из дешёвых.

Бытовая техника (холодильники, стиральные машины) — островок относительного спокойствия. Здесь нет гонки за нанотехнологиями в каждой новой модели, поэтому и рост цен, по мнению эксперта, «вряд ли превысит 10%». Локализация производства некоторых брендов тоже играет на руку покупателю.

Всеобщего и резкого скачка не предвидится, но бюджет на обновление гаджетов к следующему году стоит заранее умножить на 1.1. И да, начинайте сравнивать цены уже сейчас — в эпоху, когда «рынок принадлежит покупателям», это главное оружие. Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.