Почему поход в баню может обернуться ловушкой для самочувствия: совет врача

В холодное время года визит в баню может приносить пользу, если подходить к этому разумно и не рассматривать парение как испытание организма на прочность.
На это обращает внимание Александр Калюжин, занимающий должность старшего преподавателя на кафедре фундаментальных медицинских дисциплин в Государственном университете просвещения, сообщает «Лента.ру».
Ключевой рекомендацией является обязательная оценка самочувствия перед посещением. Калюжин отмечает, что в случае повышенной температуры, обострения хронических недугов, признаков простуды или нестабильного кровяного давления лучшим решением будет отказаться от процедуры.
— Режим парения: 2—3 захода по 5–10 минут, начинать с нижней полки, выбирать умеренную температуру и влажность. Между заходами необходим отдых 10–15 минут в спокойном режиме.
Охлаждение должно быть постепенным. Резкие контрастные процедуры (ледяной душ, купание в холодной воде) допустимы только для подготовленных людей; при склонности к повышенному давлению и сердечно-сосудистым реакциям их следует исключить,
— подчеркнул он.
По словам Калюжина, употребление спиртных напитков в любой момент, связанный с посещением бани, недопустимо. Врач пояснил, что это может привести к обезвоживанию, нарушению работы сердечно-сосудистой системы и сбоям в поддержании нормальной температуры тела.
Специалист советует избегать чрезмерных нагрузок во время парения. Не рекомендуется оставаться в парной одному или игнорировать признаки ухудшения состояния.
— Повод немедленно прекратить процедуру: головокружение, тошнота, потемнение в глазах, выраженная одышка, боль или сдавление в груди.
В таких случаях следует выйти, перейти в прохладное помещение, восстановить питьевой режим; при сохранении симптомов — обратиться за медицинской помощью,
— подытожил Калюжин.
