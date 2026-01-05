Городовой / Город / Почему поход в баню может обернуться ловушкой для самочувствия: совет врача
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Когда «Пятерочка» в «печеночках»: рынки, на которых отовариваются петербуржцы Полезное
Хрустящие баклажаны вместо селедки: от «Шубы» плюется семья, а этот салат называют фееричным Общество
Неожиданный рецепт счастья: чем заняться на новогодних каникулах, чтобы забыть о тревогах Город
«Семейный» салат: приготовил семье - от «Оливье» отказались навсегда Общество
Чего ждать от цен на технику в 2026-м? Грустный прогноз от маркетолога Полезное
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Праздники Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Почему поход в баню может обернуться ловушкой для самочувствия: совет врача

Опубликовано: 5 января 2026 19:00
 Проверено редакцией
Почему поход в баню может обернуться ловушкой для самочувствия: совет врача
Почему поход в баню может обернуться ловушкой для самочувствия: совет врача
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

При появлении высокой температуры, ухудшении хронических заболеваний, симптомах простуды или нестабильном давлении рекомендуется воздержаться от посещения работы и остаться дома.

В холодное время года визит в баню может приносить пользу, если подходить к этому разумно и не рассматривать парение как испытание организма на прочность.

На это обращает внимание Александр Калюжин, занимающий должность старшего преподавателя на кафедре фундаментальных медицинских дисциплин в Государственном университете просвещения, сообщает «Лента.ру».

Ключевой рекомендацией является обязательная оценка самочувствия перед посещением. Калюжин отмечает, что в случае повышенной температуры, обострения хронических недугов, признаков простуды или нестабильного кровяного давления лучшим решением будет отказаться от процедуры.

— Режим парения: 2—3 захода по 5–10 минут, начинать с нижней полки, выбирать умеренную температуру и влажность. Между заходами необходим отдых 10–15 минут в спокойном режиме.
Охлаждение должно быть постепенным. Резкие контрастные процедуры (ледяной душ, купание в холодной воде) допустимы только для подготовленных людей; при склонности к повышенному давлению и сердечно-сосудистым реакциям их следует исключить,

— подчеркнул он.

По словам Калюжина, употребление спиртных напитков в любой момент, связанный с посещением бани, недопустимо. Врач пояснил, что это может привести к обезвоживанию, нарушению работы сердечно-сосудистой системы и сбоям в поддержании нормальной температуры тела.

Специалист советует избегать чрезмерных нагрузок во время парения. Не рекомендуется оставаться в парной одному или игнорировать признаки ухудшения состояния.

— Повод немедленно прекратить процедуру: головокружение, тошнота, потемнение в глазах, выраженная одышка, боль или сдавление в груди.
В таких случаях следует выйти, перейти в прохладное помещение, восстановить питьевой режим; при сохранении симптомов — обратиться за медицинской помощью,

— подытожил Калюжин.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью