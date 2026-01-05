Куриный бульон — для слабаков: рецепт антипохмельного супа на 1-8 января

Все знают про классический куриный бульон как средство реанимации после праздников. Скучно. Предсказуемо. Это как прийти на новогоднюю вечеринку в одном и том же свитере три года подряд.

Портал «Городовой» решил узнать, что готовят после «мощной гулянки» те, кто знает в еде толк — сами шеф-повара. Шеф-повар Павел Шолохов признался, что относится к «другой категории»:

«Я люблю после мощной гулянки щей томленых навернуть из квашеной капусты. Именно томленых, как у бабушки в деревне из печи».

Его рецепт — это не быстрый 20-минутный супчик, а долгая, почти ритуальная терапия для тела и души. Основа — говядина или свинина на кости (грудинка, 800 гр). Овощи — морковь, болгарский перец, картошка, лук — рубятся крупно, с размахом.

Кислая капуста — главная героиня. Все это складывается в чугунную кастрюлю, заливается водой и щедро сдабривается специями.

А дальше — магия томления. «Я обычно накрываю фольгой а не крышкой в три слоя, плотно оборачиваю чтоб пар не выходил», — делится секретом шеф. Духовка разогревается всего до 90-100 градусов, и кастрюля отправляется туда на 6-7 часов. А после — еще на три часа просто постоять в выключенной печи. «Это долгий процесс, но оно того стоит», — гарантирует Павел Шолохов.

В чем же волшебство? В том, что такой метод позволяет мясу отдать бульону все соки, а квашеной капусте — сохранить всю свою силу.

«Это витамин C и пробиотики, они как раз необходимы организму при плохом самочувствии на утро после бурной гулянки», — поясняет повар.

Итог: утром вас ждет не просто еда, а акт спасения. «На утро когда очень плохо достаточно подогреть щи, добавить сметанки свежей зелени кушать и приходить в себя».

