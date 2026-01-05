Городовой / Общество / Груша, виноград и сыр: этот салат ставит «Греческий» на колени
Груша, виноград и сыр: этот салат ставит «Греческий» на колени

Опубликовано: 5 января 2026 18:30
Груша, виноград и сыр: этот салат ставит «Греческий» на колени
Фото: Городовой.ру

Превосходит и по красоте, и по вкусовым качествам.

Все устали от греческого салата. Он, конечно, классика, но уже набил оскомину. Нужна свежая идея для фуршета — такая, чтобы гости перестали фотографировать оливье и потянулись к чему-то новому.

Портал «Городовой» нашел такой вариант у шефа Дениса Перевоза. Это не просто микс листьев, а идеально сбалансированная композиция, которая, по словам повара, дает «идеальный баланс сладкого, солёного, пряного и хрустящего».

Основа — руккола или смесь салатных листьев. Главные акценты — нежные дольки груши сорта «конференция», половинки сладкого винограда без косточки, пикантные крошки сыра с плесенью (типа дор-блю) и грецкие орехи для текстуры. Все ингредиенты аккуратно смешиваются и выкладываются на тарелку.

Но главный секрет — в заправке. Она превращает набор продуктов в изысканное блюдо. Готовится просто: жидкий мед, зернистая дижонская горчица, оливковое масло и свежий апельсиновый сок взбиваются венчиком в однородный соус. Этой золотистой глазурью шеф рекомендует полить салат сверху, чтобы она красиво обволокла каждый кусочек.

Итог — салат, который выглядит как ресторанный хит, а готовится за 15 минут. Это свежесть, которая не надоест, и смелость, которая быстро может стать новой классикой наряду с «Цезарем».

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
