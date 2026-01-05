Городовой / Общество / «Семейный» салат: приготовил семье - от «Оливье» отказались навсегда
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Когда «Пятерочка» в «печеночках»: рынки, на которых отовариваются петербуржцы Полезное
Хрустящие баклажаны вместо селедки: от «Шубы» плюется семья, а этот салат называют фееричным Общество
Неожиданный рецепт счастья: чем заняться на новогодних каникулах, чтобы забыть о тревогах Город
Почему поход в баню может обернуться ловушкой для самочувствия: совет врача Город
Чего ждать от цен на технику в 2026-м? Грустный прогноз от маркетолога Полезное
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Праздники Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное
Эксклюзив

«Семейный» салат: приготовил семье - от «Оливье» отказались навсегда

Опубликовано: 5 января 2026 19:30
 Проверено редакцией
Салат Семейный
«Семейный» салат: приготовил семье - от «Оливье» отказались навсегда
Фото: Городовой.ру

Новая классика 21 века.

В каждой семье есть свой вариант «оливье» или «мимозы» — салат, который ассоциируется с праздником, детством и общим столом. Но что, если пришло время создать новую, не менее уютную и вкусную традицию? Портал «Городовой» узнал у шефа Дениса Перевоза рецепт салата, который он лаконично назвал «Семейный».

Его философия проста: знакомые вкусы, сытная основа и та самая «домашность», что ценится больше изысков.

База — копченая курица, свежие помидоры и огурцы, российский сыр. Все нарезается уверенным, аппетитным кубиком. Ключевая нота — чеснок, натертый на мелкой терке и смешанный с майонезом. Эта заправка связывает ингредиенты в тот самый, узнаваемый и любимый вкус «праздника на диване».

Финальный, обязательный штрих — хрустящие гренки-сухарики. Их шеф добавляет уже при подаче, прямо поверх салата, чтобы они не размокли. Плюс пучок свежей зелени.

Получается блюдо, которое не стыдно поставить в центр стола: сытное, ароматное, с приятным контрастом нежной начинки и хрустящей верхушки. Идеальный кандидат в новогодние классики для тех, кто ценит тепло и отсутствие заморочек.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью