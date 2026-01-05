«Семейный» салат: приготовил семье - от «Оливье» отказались навсегда

В каждой семье есть свой вариант «оливье» или «мимозы» — салат, который ассоциируется с праздником, детством и общим столом. Но что, если пришло время создать новую, не менее уютную и вкусную традицию? Портал «Городовой» узнал у шефа Дениса Перевоза рецепт салата, который он лаконично назвал «Семейный».
Его философия проста: знакомые вкусы, сытная основа и та самая «домашность», что ценится больше изысков.
База — копченая курица, свежие помидоры и огурцы, российский сыр. Все нарезается уверенным, аппетитным кубиком. Ключевая нота — чеснок, натертый на мелкой терке и смешанный с майонезом. Эта заправка связывает ингредиенты в тот самый, узнаваемый и любимый вкус «праздника на диване».
Финальный, обязательный штрих — хрустящие гренки-сухарики. Их шеф добавляет уже при подаче, прямо поверх салата, чтобы они не размокли. Плюс пучок свежей зелени.
Получается блюдо, которое не стыдно поставить в центр стола: сытное, ароматное, с приятным контрастом нежной начинки и хрустящей верхушки. Идеальный кандидат в новогодние классики для тех, кто ценит тепло и отсутствие заморочек.
