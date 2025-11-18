На пике конфликта: представитель бывших танцоров Булановой раскрыл подробности их ухода

Максим и Алёна Алалыкины, которые ранее выступали с Татьяной Булановой, покинули коллектив по причине разногласий с директором певицы. Представитель супругов рассказал 78.ru, что разлад возник именно с руководителем коллектива, а не с самой исполнительницей.
По его словам, напряжённость сохранялась долго и, находясь на гастролях, конфликт достиг предела, поэтому танцоры приняли решение уйти в разгар тура.
Бывшие коллеги Булановой по-прежнему сохраняют с ней тёплое общение и изначально не планировали раскрывать подробности произошедшего. Однако, как утверждает представитель танцоров, в их адрес недавно поступило немало критики, что привело к обсуждению темы в публичном пространстве.
Он также сообщил, что Максим и Алёна в ближайшее время намерены появиться в телепередаче, чтобы изложить собственный взгляд на ситуацию.
Ранее Татьяна Буланова в интервью заявила, что, по её мнению, ушедшие артисты совершили по отношению к ней предательство.
В разговоре с журналистами Буланова сообщила о том, что считает происшедшее «некрасивой историей».