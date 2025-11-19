Сюрприз из Поднебесной: в России цены на китайские авто могут рвануть вверх

В ближайшее время в России может увеличиться стоимость автомобилей, привезённых из Китая. Такой прогноз связан с тем, что министерство торговли КНР ввело более строгие правила для вывоза новых машин за границу, сообщили «Известия».
Согласно новому порядку, экспортёрам потребуется ждать шесть месяцев после регистрации либо получать согласие завода-изготовителя на поставку.
Мера направлена на то, чтобы исключить практику, когда технически новые автомобили оформлялись как подержанные и вывозились из страны.
По оценке Ассоциации автомобильных дилеров Китая, за прошлый год около 13% иномарок, фигурировавших при вывозе как бывшие в эксплуатации, имели пробег менее 50 километров и были зарегистрированы менее трёх месяцев назад.
Генеральный директор Frank Auto Ирина Франк отметила, что в настоящее время около 95% машин из КНР формально считаются подержанными, хотя фактически это новая техника.
Эксперты считают, что введённые ограничения приведут к росту цен на автомобили для небольших и средних компаний — подорожание может составить от 5% до 15%. Кроме того, сроки поставки таких машин увеличатся на два или даже на три месяца.
Тем временем крупные дистрибьюторы зарубежных марок, включая Chery, Changan и Geely, смогут укрепить свои позиции на внутреннем рынке благодаря новым условиям.
Незадолго до этого стало известно, что в октябре стоимость новых отечественных автомобилей выросла на 3% по сравнению с предыдущим месяцем.