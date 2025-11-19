Городовой / Город / Сюрприз из Поднебесной: в России цены на китайские авто могут рвануть вверх
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как вырваться из петербургской ледяной воды: один приём от главы «Невских моржей» Город
«Засосало»: почему обычный петербургский эскалатор превращается в ловушку Общество
На пике конфликта: представитель бывших танцоров Булановой раскрыл подробности их ухода Город
Трамвай в лесу, театр под открытым небом: жизнь под Петербургом, которой больше нет Город
Тест на «фонтанную» грамотность: сможете по одному фото узнать, какой фонтан находится в Петербурге, а какой нет? Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Работа
Категории
Общество Спорт

Сюрприз из Поднебесной: в России цены на китайские авто могут рвануть вверх

Опубликовано: 19 ноября 2025 00:00
Сюрприз из Поднебесной: в России цены на китайские авто могут рвануть вверх
Сюрприз из Поднебесной: в России цены на китайские авто могут рвануть вверх
Городовой ру

Власти Китая с 2026 года ужесточают правила экспорта новых автомобилей, чтобы предотвратить их вывоз за границу под видом подержанных.

В ближайшее время в России может увеличиться стоимость автомобилей, привезённых из Китая. Такой прогноз связан с тем, что министерство торговли КНР ввело более строгие правила для вывоза новых машин за границу, сообщили «Известия».

Согласно новому порядку, экспортёрам потребуется ждать шесть месяцев после регистрации либо получать согласие завода-изготовителя на поставку.

Мера направлена на то, чтобы исключить практику, когда технически новые автомобили оформлялись как подержанные и вывозились из страны.

По оценке Ассоциации автомобильных дилеров Китая, за прошлый год около 13% иномарок, фигурировавших при вывозе как бывшие в эксплуатации, имели пробег менее 50 километров и были зарегистрированы менее трёх месяцев назад.

Генеральный директор Frank Auto Ирина Франк отметила, что в настоящее время около 95% машин из КНР формально считаются подержанными, хотя фактически это новая техника.

Эксперты считают, что введённые ограничения приведут к росту цен на автомобили для небольших и средних компаний — подорожание может составить от 5% до 15%. Кроме того, сроки поставки таких машин увеличатся на два или даже на три месяца.

Тем временем крупные дистрибьюторы зарубежных марок, включая Chery, Changan и Geely, смогут укрепить свои позиции на внутреннем рынке благодаря новым условиям.

Незадолго до этого стало известно, что в октябре стоимость новых отечественных автомобилей выросла на 3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью