«Засосало»: почему обычный петербургский эскалатор превращается в ловушку

«Естественный отбор» на движущейся лестнице: кто виноват в ЧП?

В конце января в петербургском метро произошел инцидент, едва не закончившийся трагедией: эскалатор едва не засосал женщину.

Это происшествие вновь напомнило о том, что эскалатор — не просто средство передвижения, а механизм повышенной опасности, к которому следует относиться с должным уважением.

История на “Петроградской”

21 января на станции метро «Петроградская» молодая пассажирка, игнорируя замечания дежурной, сидела на ступени движущегося эскалатора. На записи видно, как ее куртку затягивает под полотно.

К счастью, оказавшийся рядом молодой человек успел вытащить девушку, спасая ее от неминуемой беды.

Пресс-служба метрополитена сообщила о служебной проверке действий персонала, подчеркнув, что «сотрудник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности».

Этот случай вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи отмечали:

«Она бы еще легла на эскалатор».

«Сотрудник опять виноват, она дура, а кого-то уволят».

Некоторые комментарии подчеркивали иронию ситуации:

«Не надо привлекать дежурную к ответственности. Дайте естественному отбору делать свою работу».

“Папаня-то куда смотрит?”: московская трагедия

Годом ранее, 3 января 2023 года, в Москве произошла другая страшная история. На транспортно-пересадочном узле МЦК «Окружная» 11-летний мальчик, свесившись с эскалатора, застрял головой в боковой конструкции.

Несмотря на попытки отца вытащить ребенка, эскалатор продолжал движение. Позднее мальчика госпитализировали в реанимацию с множественными травмами головы. Причиной инцидента назвали «несоблюдение правил поведения на эскалаторе».

Комментаторы в сети выражали возмущение:

«А что — никакой автоматики и аварийного отключения нет? Сколько времени эскалатор еще тянул парня вверх…».

Многие ставили под сомнение и родительский контроль:

«Ладно ребенок мелкий еще, не сообразил, но папаня-то куда смотрит?»

«Вопрос воспитания — какого черта не объяснили, что так делать не надо?»

“Взбесившийся” эскалатор: память о “Авиамоторной”

Советские поколения помнят страшный случай на станции метро «Авиамоторная» в 1982 году. Тогда в результате сбоя эскалатора погибли восемь человек, еще 30 получили ранения.

Резкое изменение скорости привело к падению людей, начавшейся панике и давке.

«Ступени эскалатора становились «дыбом», в образовавшиеся проемы затягивало пассажиров… Напрасно дежурный по эскалатору рвал тормоза: ни аварийный, ни рабочий не сработали».

Причиной выхода из строя стали неисправности тормозов, а подробности аварии были засекречены.

“Люди просто ноги оставляли в этих ступенях”: глобальная проблема

Эскалаторы “сходят с ума” регулярно, но не всегда информация об этом доходит до широкой публики. Осенью 2018 года в римском метро под тяжестью фанатов ЦСКА вышел из строя эскалатор, “засасывая” болельщиков.

«Было очень много крови, открытые переломы. Страшно!» — свидетельствовал очевидец.

Около 30 фанатов получили травмы, некоторым пришлось ампутировать ноги.

В 2017-м в торговом центре Гонконга 40-метровый эскалатор внезапно ускорил ход, а затем поехал в обратном направлении, травмировав 18 человек.

Недавний случай в Екатеринбурге, где эскалатор “зажевал” ногу мальчика, еще раз подтвердил — опасность реальна.

“Лесенка-чудесенка” или Зверь-машина?

Привыкнув к удобству, люди расслабляются, забывая об осторожности.

«Мы расслабились и стали плохо следить за детьми: мол, они и так все знают», — отмечает пассажир.

О том, что эскалатор — «зверь-машина», люди вспоминают лишь после ЧП. А ведь безопасность, как и безопасность детей, зависит прежде всего от самих людей и их бдительности.