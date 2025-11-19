Полмиллиарда за красный и зелёный: Петербург потратит состояние на ремонт знаков и светофоров

В Санкт-Петербурге находятся тысячи улиц, среди которых есть как крупные транспортные артерии, так и небольшие переулки. Именно эти дороги связывают между собой различные районы города и обеспечивают движение транспорта.
Для того чтобы транспортные потоки не замедлялись, проводится регулярное техническое обслуживание дорожных знаков, разметки и светофоров, сообщает Neva.Today.
Государственное казённое учреждение «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга», недавно опубликовало информацию на госзакупках о проведении 13 конкурсов, связанных с содержанием и ремонтом оборудования на улицах города.
Согласно объявлению, на эти цели предусмотрено 544,3 миллиона рублей из городского бюджета. Рассмотрение заявок и определение исполнителей запланировано на 27 ноября.
Среди задач подрядчиков — уход за дорожными знаками, ремонт и установка светофоров, нанесение разметки и поддержание в порядке барьерных ограждений. Эти работы включают не только плановое обслуживание, но и аварийные мероприятия.
Работы будут вестись по адресным перечням, утверждённым для каждого района. Например, в Приморском районе обслуживание потребуется по 238 адресам, а сумма контракта для этого района составит 39,2 миллиона рублей. Все работы должны быть завершены к 30 ноября 2026 года.
