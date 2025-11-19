Городовой / Город / Полмиллиарда за красный и зелёный: Петербург потратит состояние на ремонт знаков и светофоров
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербург посветлел на 26%: город дождей снял серую вуаль Город
Не устояли на ногах: гололёд в Петербурге уложил в больницы шестерых Город
Как вырваться из петербургской ледяной воды: один приём от главы «Невских моржей» Город
Сюрприз из Поднебесной: в России цены на китайские авто могут рвануть вверх Город
«Засосало»: почему обычный петербургский эскалатор превращается в ловушку Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Работа
Категории
Общество Спорт

Полмиллиарда за красный и зелёный: Петербург потратит состояние на ремонт знаков и светофоров

Опубликовано: 19 ноября 2025 01:00
Полмиллиарда за красный и зелёный: Петербург потратит состояние на ремонт знаков и светофоров
Полмиллиарда за красный и зелёный: Петербург потратит состояние на ремонт знаков и светофоров
Городовой ру

На ремонт дорожных знаков и светофоров в Санкт-Петербурге выделили 544 миллиона рублей.

В Санкт-Петербурге находятся тысячи улиц, среди которых есть как крупные транспортные артерии, так и небольшие переулки. Именно эти дороги связывают между собой различные районы города и обеспечивают движение транспорта.

Для того чтобы транспортные потоки не замедлялись, проводится регулярное техническое обслуживание дорожных знаков, разметки и светофоров, сообщает Neva.Today.

Государственное казённое учреждение «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга», недавно опубликовало информацию на госзакупках о проведении 13 конкурсов, связанных с содержанием и ремонтом оборудования на улицах города.

Согласно объявлению, на эти цели предусмотрено 544,3 миллиона рублей из городского бюджета. Рассмотрение заявок и определение исполнителей запланировано на 27 ноября.

Среди задач подрядчиков — уход за дорожными знаками, ремонт и установка светофоров, нанесение разметки и поддержание в порядке барьерных ограждений. Эти работы включают не только плановое обслуживание, но и аварийные мероприятия.

Работы будут вестись по адресным перечням, утверждённым для каждого района. Например, в Приморском районе обслуживание потребуется по 238 адресам, а сумма контракта для этого района составит 39,2 миллиона рублей. Все работы должны быть завершены к 30 ноября 2026 года.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему практически невозможно продать машину с господдержкой.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью