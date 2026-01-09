Не инспектор, а алгоритм: в России предлагают доверить ИИ проверку практического экзамена на права

Депутаты, представляющие партию «Новые люди», обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением внедрить систему с использованием искусственного интеллекта для проверки практических навыков при сдаче на водительские права, сообщает ТАСС.
Ключевая идея инициативы — разработать программу, которая сможет автоматически фиксировать и анализировать действия кандидата во время экзамена, выставляя объективную оценку на основании четко заданных параметров.
В обращении отмечается, что подобный опыт уже реализуют в некоторых других странах, таких как Южная Корея и Индия, где искусственный интеллект помогает проводить экзамены без участия инспекторов.
В странах, применяющих такие технологии, специалисты отмечают снижение человеческого фактора и повышение прозрачности процесса проверки навыков начинающих водителей.
Депутаты утверждают, что автоматизация экзамена позволит установить общие стандарты контроля знаний по вождению, а также повысить качество отбора будущих шофёров. Таким образом планируется снизить вероятность ошибок или необъективности при сдаче экзаменов.
