Не инспектор, а алгоритм: в России предлагают доверить ИИ проверку практического экзамена на права

Опубликовано: 9 января 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Авторы инициативы считают, что применение искусственного интеллекта поможет создать единые критерии проверки водительских навыков и улучшить процедуру отбора водителей.

Депутаты, представляющие партию «Новые люди», обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением внедрить систему с использованием искусственного интеллекта для проверки практических навыков при сдаче на водительские права, сообщает ТАСС.

Ключевая идея инициативы — разработать программу, которая сможет автоматически фиксировать и анализировать действия кандидата во время экзамена, выставляя объективную оценку на основании четко заданных параметров.

В обращении отмечается, что подобный опыт уже реализуют в некоторых других странах, таких как Южная Корея и Индия, где искусственный интеллект помогает проводить экзамены без участия инспекторов.

В странах, применяющих такие технологии, специалисты отмечают снижение человеческого фактора и повышение прозрачности процесса проверки навыков начинающих водителей.

Депутаты утверждают, что автоматизация экзамена позволит установить общие стандарты контроля знаний по вождению, а также повысить качество отбора будущих шофёров. Таким образом планируется снизить вероятность ошибок или необъективности при сдаче экзаменов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
