«Востребованы европейские лица»: кем могут работать россияне в Китае и сколько им платят

Мечты о высокой зарплате и легкой работе в Китае часто разбиваются о суровую реальность.

Вопрос трудоустройства за рубежом для многих россиян остается актуальным. В особенности привлекательным может казаться Китай — страна с огромным экономическим потенциалом.

Однако, как выясняется, устроиться на работу в Поднебесной не так просто, как может показаться на первый взгляд. Предприниматель и блогер Юрий Черепанов, проживающий в Китае, делится своим видением ситуации.

Рабочая виза — это не игрушка: преграды на пути трудоустройства

«Ну, во-первых, устроиться в Китае на самом деле на работу очень тяжело, потому что обязательно нужна рабочая виза. Она достаточно дорогая», — отмечает Юрий Черепанов в беседе с «Городовой».

Получение рабочей визы — это целый квест, требующий от нанимателя обоснования, почему на данную вакансию не может претендовать местный житель.

«И выбирают обычно редкие такие направления, уникальные. Почему берут? Когда именно вот нужно взять русского», — поясняет блогер.

Манчжурские реалии: зарплаты и профессии

Конкретно в Манчжурии для россиян открыты лишь некоторые ниши.

«В Манчжурии устроиться на работу русскому можно только, допустим, какой-то технолог общественного питания, повар», — говорит он.

Зарплаты, вопреки распространенному мнению, не заоблачные.

«Зарплаты на самом деле небольшие. Многие думают, что в Китае большие зарплаты, а там, получается, ну, в пределах 10 тысяч юаней (114 тысяч рублей) это как бы потолок», — делится информацией предприниматель.

Однако, жизнь в Манчжурии, по словам эксперта, «достаточно дешевая», что делает возможным относительно комфортное проживание на эти средства.

Артисты и туристы: временная рабочая сила

Летом ситуация на рынке труда несколько меняется благодаря развитию внутреннего туризма.

«Летом очень много… появляется в Манчжурии очень много артистов. Потому что развивается внутренний туризм. И вот, допустим, этим летом в Китай приезжало до шесть с половиной миллионов внутренних туристов. И востребованы европейские лица, танцоры. В ресторанах выступают, танцуют», — рассказывает Юрий Черепанов.

Однако, многие артисты приезжают и выступают без рабочей визы, что чревато последствиями.

«Два года назад, я помню, летом, миграционная полиция провела большую облаву. Порядка 80 человек выявили, кто работает без рабочих виз», — вспоминает он.

«Девочки из Краснокаменска стояли около магазинов в русских сарафанах, изображали там что-то русское. Вот таких девочек и мальчиков всех выловили. Оштрафовали, поставили черную печать. Да-да-да. И они теперь года 3-4 ехать не смогут».

Более высокие зарплаты, по словам блогера, ожидают артистов эксклюзивных жанров, например, цирковых.