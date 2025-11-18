Почему на острове царских детей стоят эти надгробия? Зловещая тайна семьи Романовых

В 1827–1830 годах архитектор Василий Горностаев построил на небольшом островке в Александровском парке лёгкий голубой павильон — Детский домик. Здесь играли и учились дети Николая I: Александр, Мария, Ольга и Александра. Остров стал их отдельным маленьким миром. На пароме, а позже на лодках, великие князья переправлялись сюда, чтобы провести день вдали от дворцовой этикетной строгости.
Горностаев сделал домик простым и удобным: одна общая гостиная и четыре маленькие комнаты, разделённые деревянными перегородками. До войны в них сохранялась детская мебель — кожаная в комнате юного Александра и кретоновая в комнатах его сестёр.
Воспитатели, бюсты и уроки жизни
Перед входом стоял мраморный бюст К.К. Мердера — воспитателя будущего Александра II. Справа, у мыса острова, — бюст поэта Василия Жуковского. Оба они участвовали в воспитании наследника престола, и остров был одной из площадок этого процесса: здесь дети не только играли, но и учились готовить на настоящей кухне, работать в саду, ловить рыбу и выполнять школьные задания.
Домик стал редким примером места, где царские дети могли прожить пусть небольшую, но настоящую бытовую жизнь.
Два надгробия на маленьком острове
Во второй половине XIX века здесь же появилось крошечное собачье кладбище: несколько любимых четвероногих питомцев императорской семьи были похоронены прямо на острове. До наших дней дошли два надгробия — тихая и почти незаметная память о давно ушедших играх, прогулках и маленьких трагедиях царского быта.
Сегодня Детский домик законсервирован. Голубой павильон на островке остаётся одним из самых деликатных и малоизвестных мест Царского Села — пространством, где время будто остановилось в тот момент, когда лодка с великими князьями оттолкнулась от берега.