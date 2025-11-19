Как вырваться из петербургской ледяной воды: один приём от главы «Невских моржей»

Температура воды на сегодняшний день в акватории Невы составляет около плюс пяти градусов. Даже опытные любители зимних купаний считают такие условия непростыми, что подтвердил руководитель клуба закаливания «Невские моржи» Роман Лебедев, сообщает 78.ru.
Он также отметил:
«Берега каналов Санкт-Петербурга, а также непосредственно Невы в некоторых местах довольно-таки мелкие… Но так обстоят дела не везде».
По словам Лебедева, есть участки, где глубина может оказаться существенно больше. Важным моментом является оценка ситуации после того, как человек оказался в воде: прежде всего нужно узнать, насколько глубоко в данном месте.
Если вода невысокая и течение слабое, полезно сразу занять устойчивое положение и попытаться привлечь внимание прохожих, вызвать спасателей.
В случае значительной глубины рекомендуется, прежде всего, снять верхнюю одежду, чтобы не утяжелиться при намокании и избежать риска быть притянутым ко дну.
Далее необходимо как можно скорее связаться со службой спасения и обратиться за помощью к окружающим свидетелям.
В подобных ситуациях быстрая реакция и правильные действия существенно повышают шансы на благоприятный исход.
Ранее стало известно, что в Матисов канал упала девочка с матерью. Несколько человек, находившихся рядом, оперативно среагировали и помогли им выбраться на берег.