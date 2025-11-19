Не устояли на ногах: гололёд в Петербурге уложил в больницы шестерых

В Санкт-Петербурге появились первые случаи травм, связанных с образованием гололёда. В Городском институте неотложной помощи имени Джанелидзе 78.ru сообщили, что с 15 ноября в стационар были приняты шесть человек с переломами средней тяжести.
Пострадавшие получили повреждения в области голеностопного и лучезапястного суставов.
Специалисты института отметили, что основной поток подобных пациентов обычно поступает именно к ним, поскольку учреждение специализируется на травмах такого рода. Представители медучреждения рассказали, что нынешняя статистика не отличается от данных за аналогичный период 2024 года.
На этой неделе в городе, как ожидается, будут продолжительные снегопады. Жители Санкт-Петербурга предупреждены о сложных погодных условиях.