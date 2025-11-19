Городовой / Город / Не устояли на ногах: гололёд в Петербурге уложил в больницы шестерых
Не устояли на ногах: гололёд в Петербурге уложил в больницы шестерых

Опубликовано: 19 ноября 2025 01:30
Большинство людей, получивших травмы, направляются на лечение в НИИ имени Джанелидзе.

В Санкт-Петербурге появились первые случаи травм, связанных с образованием гололёда. В Городском институте неотложной помощи имени Джанелидзе 78.ru сообщили, что с 15 ноября в стационар были приняты шесть человек с переломами средней тяжести.

Пострадавшие получили повреждения в области голеностопного и лучезапястного суставов.

Специалисты института отметили, что основной поток подобных пациентов обычно поступает именно к ним, поскольку учреждение специализируется на травмах такого рода. Представители медучреждения рассказали, что нынешняя статистика не отличается от данных за аналогичный период 2024 года.

На этой неделе в городе, как ожидается, будут продолжительные снегопады. Жители Санкт-Петербурга предупреждены о сложных погодных условиях.

Юлия Аликова
Город
